DILETTANTI – Eccellenza, Promozione, 1ª e 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 10.10.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici regionali, gare del 10 ottobre.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Due gare per Francesco P. Pizzuto (Canosa), Gabriele Caruso (Ostuni), Jacopo Mancarella (DC Otranto), Michele Menicozzo (San Marco); una gara per Rocco Daiello (Corato), Ibrahima Sakho (DB Trinitapoli).

ALLENATORI – Squalifica sino al 21.10.21 per Vincenzino Pizzonia (Ginosa).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 21.10.21 per Giuseppe Di Benedetto (DB Trinitapoli).

AMMENDE – 200 euro all’Ugento (sei soggetti estranei, durante tutto il secondo tempo, sostavano tra spogliatoi e terreno di gioco).

COPPA ITALIA ECCELLENZA – Gare del 07.10.21

CALCIATORI – Due gare per Vittorio Vogliacco (Atl. Vieste), Manuel Visani (San Severo); una gara per Luciano Venturini (DB Trinitapoli), Stefano Pasca (Maglie), Vito Lavopa (Barletta), Ezequiel Zaldua (DB Trinitapoli), Christian Scatigna (Ginosa), Francesco Faccini (Ostuni), Carlo Zizzi (Ostuni), Paolo Procida (Sava), Massimiliano Pinto (Ugento), Filippo Caruso (Vieste), Luca Cantalice (CD Mola), Andrea Maiolo (Gallipoli F.), Mattia De Pasquale (Ostuni), Andrea Marzio (Ostuni), Mauro Marconato (Ugento), Luca Gubello (Ugento).

ALLENATORI – Squalifica sino al 21.10.21 per Giuseppe Passariello (Sava).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 21.10.21 per Danilo Dammacco (CD Mola).

—

PROMOZIONE

Galatina-Avetrana del 26.09.21: il reclamo dell’Avetrana sarà discusso il giorno 19.10.21.

Gara Foggia Incedit-B. Norba: risultato sub iudice, visto il preannuncio di ricorso del Norba.

CALCIATORI – Due gare per Daniele De Vezze (Bitritto Norba), Samuele Muci (Leverano), Michele Gagliardi (Bitritto Norba), Samuele De Luca (Veglie); una gara per Giorgio Angelè (Avetrana), Cosimo Satalino (Polimnia), Enrico Lasalandra (Foggia Incedit).

ALLENATORI – Squalifica sino al 04.11.21 per Gianluca Rosato (V. Locorotondo).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 14.11.21 per Michele Lorusso (Bitritto Norba), Antonio Masilla (Veglie); sino al 21.10.21 per Lorenzo Partipilo (Fesca Bari), Fortunato Moccia (R. Rutiglianese).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Squalifica sino all’11.11.21 per Vincenzo Di Benedetto (intemperanze verso l’arbitro); due gare per Francesco Minelli (Latiano), Vincenzo Chiappinelli (Stornarella), Gabriele Sacco (Mesagne); una gara per Davide Cassano (Castellana), Antonio Montrone (Ideale Bari), Adelmo Filograna (SD Parabita), Gabriele Delli Carri (Troia), Corrado Cafagna (V. Bisceglie), Gianmarco Palermo (V. Lecce), Francesco Petrachi (Cursi), Marco Zaccaria (Lizzano), Giuseppe Daluiso (Stornarella), Giovanni Binetti (V. Bisceglie), Giovanni Di Pinto (V. Bisceglie), Simone Tesoro (V. Molfetta).

DIRIGENTI – Inibizione sino all’11.11.21 per Angelo Cassano (Castellana) e Ilario Pezzulla (Ruffano); squalifica sino all’11.11.21 per Angelo Di Benedetto (Virtus Bisceglie).

AMMENDE – 400 euro alla Virtus Bisceglie (intemperanze di due tifosi); 150 euro al Ruffano (accensione di un fumogeno e lancio di un oggetto in campo); 50 euro per RS Crispiano (inadeguare misure di sicurezza).

—

SECONDA CATEGORIA

Gara R. Refugees-Vernole: Preannuncio di ricordo della società Vernole, risultato sub iudice.

CALCIATORI – Una giornata per Alessandro Mariano (G. Aradeo), Luigi Licchelli (Presicce Acquarica).