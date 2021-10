SERIE D/H – Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 5ª giornata

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo la quinta giornata di Serie D girone H.

CALCIATORI – Tre gare di squalifica per Alessio Ziello (T. Altamura); due gare per Giancarlo Malcore (Cerignola), Nicolas Nallo (Brindisi); una gara per Felice Ragoni (Gravina), Raffaele D’Orsi (Nola), Alberto Calò (V. Matino).

AMMENDE – 2.000 euro alla Casertana (indebita presenza, all’interno del recinto di gioco di persona non autorizzata ma riconducibile alla società che, dopo essersi avvicinato alla panchina colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Inoltre, al termine della gara, altri sostenitori accedevano indebitamente al recinto di gioco da un cancello della tribuna, protestando all’indirizzo della società avversaria); 1.000 euro al Cerignola (Per avere, durante il secondo tempo, persona chiaramente riconducibile alla società fatto indebito ingresso sul terreno di gioco ed afferrato per il collo un calciatore avversario, mentre lo minacciava ripetutamente).