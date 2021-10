DILETTANTI – Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª: il Giudice sportivo, gare del 17.10.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici regionali, gare del 17 ottobre.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Due gare per Ababacar Diagne (CD Mola); una gara per Amadou Sane (Canosa), Massimo Fumarola (S. Massafra), Enrico Colella (V. Trani), Mohammed Saani (Ginosa), Luca Carrozzo (Ugento), Tamoussa Diarrassouba (V. Trani), Gianluca Gallo (Real Siti).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Squalifica sino al 21.11.21 per Gianfranco Simeone (Racale); sino al 04.11.21 per Luigi Bruno (Racale).

AMMENDE – 500 euro al Castellaneta (Accensione e lancio in campo, da parte di propri tifosi, di fumogeni e esplosione di petardi; spogliatoi della terna arbitrale senza acqua); 300 euro al Di Benedetto Trinitapoli (espressioni irriguardose e minacciose, a fine gara, verso l’arbitro, da persone estranee ma riconducibili alla società); 200 euro al Canosa (una decine di persone estranee, a fine, gara, sostavano presso gli spogliatoi proferendo, verso la terna arbitrale, frasi irriguardose e provocatorie, il tutto mentre componenti della società locale scortavano la terna arbitrale all’autovettura) e all’Ostuni (presenza di un soggetto estraneo nello spogliatoio della terna arbitrale che contestava, ai componenti della medesima, un errore tecnico; tale soggetto ha lasciato lo spogliatoio solo dopo numerose richieste da parte dei suoi occupanti); 100 euro al Corato (accensione di fumogeni senza conseguenze da parte di propri tifosi); 50 euro al Real Siti (mancata predisposizione el servizio d’ordine).

—

PROMOZIONE

Gara Galatina-Avetrana del 26.09.21 (1-1 sul campo): sconfitta per 0-3 ai danni del Galatina per aver schierato in campo il calciatore Gioacchino Garrapa che, secondo il Giudice sportivo, doveva scontare un’altra residua giornata di squalifica.

Nuova classifica: Taurisano 16 – CD Gallipoli 15 (-1 gara) – Leverano 11 – Talsano 9 – Veglie (-1 gara), Locorotondo, Tricase e Avetrana 8 – Novoli 7 – PS Legend e Capo di Leuca 6 – Galatina 5 – Brilla Campi 3 – Melendugno 1.

CALCIATORI – Due gare per Cesare D’Amico (Polimnia), Vincenzo Antonacci (Bitritto Norba), Antonio Gernone (Bitritto Norba), Alessandro Montemorra (Foggia Incedit), Michele Binetti (V. San Ferdinando); una gara per Fabio Leggiero (Arboris Belli), Rocco Florio (Capo di Leuca), Fabio Colaianni (F. Acquaviva), Francesco Loconte (N. Spinazzola), Fabio Loliva (Arboris Belli), Lorenzo Granatiero (Foggia Incedit), Giovanni De Mitri (Melendugno).

ALLENATORI – Squalifica sino al 31.12.21 per Michele Carella (Bitritto Norba, colpiva con uno schiaffo sul volto l’allenatore avversario); squalifica sino al 04.11.21 per Enrico La Salandra (Foggia Incedit).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 04.11.21 per Salvatore Miccolis (V. San Ferdinando).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 21.11.21 per Francesco Labbate (Polimnia).

AMMENDE – 50 euro alla Virtus Locorotondo (lancio di rotoli di carta in campo).

—

COPPA ITALIA PROMOZIONE – gare del 14.10.21

CALCIATORI – Una gara per Antonio Eleni (Avetrana), Gaetano Calamita Di Tria (N. Spinazzola), Nicola Capriati (Polimnia), Giovanni Clemente (Lucera), Gianivano Palazzo (V. Locorotondo), Marco G. Martinelli (Bitritto Norba), Lazzaro Lomuscio (N. Spinazzola), Antonio Marasciulo (Polimnia), Simone Lacirignola (V. Locorotondo).

—

PRIMA CATEGORIA

Gara Soleto-Monteroni del 17.10.21 (2-0 sul campo): Sconfitta per 0-3 a tavolino ai danni del Monteroni per aver effettuato sei sostituzioni.

CALCIATORI – Una giornata per Simone Mero (DB Manduria), Emilio Larossa (N. Daunia Foggia), Benvenuto Bonuomo (N. Daunia Foggia), Alessio Sperti (San Giorgio), Roberto Andronico (Seclì), Marco Fattizzo (SD Parabita).

ALLENATORI – Squalifica sino al 04.11.21 per Rocco Cramarossa (Grumese).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 21.10.23 per Gianluca Martina (Copertino: Durante la gara, di seguito ad una decisione dell’Arbitro, entrava in campo senza essere autorizzato, lo raggiungeva protestando ed inveendo; lo stesso, raggiungeva l’Arbitro minacciandolo con parole ingiuriose ed irriguardose, lo toccava spingendolo con il petto proferendo ancora parole gravi. Successivamente prendeva la bandierina dell’assistente di gara, una volta avvicinatosi all’Arbitro, lo colpiva ripetutamente sulla coscia, senza provocare forti dolori; il dirigente proseguiva con l’atteggiamento minaccioso); inibizione sino al 12.01.22 per Antonio Martina (Copertino: Si avvicinava al Direttore di gara, minacciandolo reiteratamente con parole ingiuriose ed irriguardose. Successivamente, a distanza, continuava con atteggiamento minaccioso e lanciava una bandierina in direzione dell’Arbitro ma senza colpirlo); inibizione sino all’11.11.21 per Antonio Cimino (DB Manduria) e Tommaso Negro (Seclì).

AMMENDE – 300 euro al Città di Trani (atteggiamenti minaccioso e parole ingiuriose al direttore di gara da parte di soggetti non autorizzati presenti nell’impianto); 50 euro al Città di Trani, al Salve (assenza FPS) e al Seclì (lancio in campo di un pallone da parte dei propri tifosi per perdere tempo).

—

SECONDA CATEGORIA

Gara R. Refugees-Vernole del 10.10.21: il reclamo del Vernole sarà discusso il 26.10.21.

CALCIATORI – Tre gare per Santo Monteduro (CD Poggiardo: A fine gara aggrediva verbalmente il direttore di gara dandogli del venduto. Alla comminazione della espulsione veniva ulteriormente apostrofato in maniera offensiva rendendosi necessario l’intervento della forza pubblica sostitutiva che accompagnava l’arbitro nel proprio spogliatoio dove entrava prepotentemente il calciatore espulso che continuava ad inveire contro l’arbitro. Il tutto poi cessava grazie all’intervento della forza pubblica sostitutiva che lo allontanava); due gare per Sebastiano Genchi (NT Cellamare), Gabriele Delle Site (Vernole); una gara per Davide Dongiovanni (CD Poggiardo), Khalid Tadili (Elce), Christian De Nigris (Vernole), Patrizio Ferrara (Elce), Maurizio Intini (G. Palagiano).

ALLENATORI – Squalifica sino al 11.11.21 per Simone Fasini (Vernole).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 04.11.21 per Antonio Conenna (C. Conversano).

—

COPPA PUGLIA – Gare del 14.10.21

Gara Arcobaleno Triggiano-Sp. Torre a Mare: sconfitta 0-3 a tavolino per l’Arcobaleno per essere rimasta in campo con sei calciatori.

Gara Virtus Bisceglie-Virtus Molfetta: rinuncia della Virtus Molfetta, sconfitta per 0-3 a tavolino e ammenda di 200 euro.

CALCIATORI – Una gara per Marco Gallitelli (A. Fragagnano), Domenico Allegrini (Latiano), Giorgio Pappadà (Ruffano), Stefano Kadim (Zollino), Francesco Di Bari (Top Player Minervino), Nicola Gioffreda (A. Cagnano), Michele D’Emilio (Elce), Luciano Donnazita (F. Altamura), Luigi Bello (N. Andrano), Luca Zoccano (Real S. Giovanni), Andrea Erroi (SG Surbo), Francesco Semeraro (Taf Ceglie), Manuel De Pascali (CD Poggiardo), Mattia Mevoli (Euro Sport Ac.), Mahaman Sani (G. Palagiano), Donato Ruberto (Real S. Giovanni), Stefano D’Onofrio (Real Zapponeta), Nicola Balestra (Spartan Boys), Alessandro Orlanduccio (Zollino).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 18.11.21 per Raffaele Lovecchio (FC Santeramo).

AMMENDE – 50 euro ad Ascoli Satriano e Seclì.