LIVE! ECCELLENZA – Finale playoff/A, playout/A-B: i risultati

LIVE! ECCELLENZA – Semifinali playoff, e playout: i risultati

FINALE PLAYOFF GIRONE A



Bisceglie-Molfetta rinviata al 28 aprile per motivi d’ordine pubblico

Ugento (gir. B) è già qualificato per la finale per la Serie D

Finalissima Serie D: Ugento-? (5 maggio, campo neutro da definirsi)

—

PLAYOUT GIRONI A-B



Verdetti: Retrocesse San Severo, Molfetta Sportiva, Borgorosso Molfetta, Virtus Mola, Real Siti, San Marco (gir. A); Toma Maglie, Otranto, Mesagne, S. Pietro Vernotico, Ostuni (ritirato), Virtus Matino (gir. B).