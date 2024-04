LECCE – Gotti: “Salvezza ancora virtuale, vincere davanti a una marea di nostri tifosi è fantastico”

Mister Luca Gotti, in conferenza stampa, mantiene i piedi per terra ma non può nascondere la soddisfazione per una vittoria pesantissima.

“È una salvezza virtuale ma non ancora salvezza. Certo, la gara di oggi ci permette di affrontare le prossime cinque gare con quel tipo di atteggiamento con cui potremmo sfruttare le nostre qualità. La quota salvezza? Prima delle partite di oggi avrei detto tra 34 e 36, i tre punti odierni ci consentono di non guardare quello che fanno gli altri, rimanendo i gestori del nostro destino. In settimana avevamo preparato bene questa partita, siamo entrati in campo con un bell’atteggiamento, ma non solo oggi. Il pubblico? L’allenatore cerca di occuparsi di ciò che succede in campo, ma è indubbio che uno scontro diretto come quello di oggi, davanti a un mare di persone che si son fatte mille km per vederti, è una cosa fantastica. Nel gruppo c’è qualità e anche dei ragazzi giovani con margini di miglioramento cce lo stanno dimostrando nella quotidianità. L’umiltà che la squadra ha dimostrato sempre durante il campionato, penso sia l’ingrediente principale che ha accompagnato il Lecce sino alla 33esima giornata”.

(TMW)