DC OTRANTO – Capitan Mariano: “Guardando la classifica, sognare è lecito. Ora tutte sfide decisive”

La grande sorpresa della settima giornata è arrivata senza alcun dubbio da Matino, dove i padroni di casa hanno dovuto cedere il passo alla De Cagna Otranto in una sfida entusiasmante, che ha definitivamente consacrato la formazione adriatica. Cinque match disputati, 13 punti ed un primo posto in classifica, numeri che oggi rilanciano certamente le ambizioni di Mariano e compagni. Proprio con il capitano dell’Otranto ed autore del momentaneo 0-1, abbiamo analizzato lo splendido momento della squadra.

SODDISFAZIONE – “Sicuramente c’è tanta soddisfazione. Andavamo ad affrontare una squadra come il Matino che si è confermata forte, pronta e preparata. Noi, per l’ennesima volta, abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta ed organizzata, tirando fuori un’altra grande prestazione. Si vede che questo è un grande gruppo, con grande unità d’intenti. Molto bella l’immagine in occasione del momentaneo 0-1, dove tutti, anche i ragazzi della panchina, sono venuti a festeggiare in un abbraccio collettivo”.

SOGNARE È LECITO – “Guardando la classifica, un pensierino lo si fa. Oggi, dopo questa partenza, è chiaro che sognare diventa lecito. Non bisogna però dimenticare che abbiamo di fronte otto partite, tutte molto dure ed insidiose, quindi non si può affatto abbassare la guardia”.

SFIDA AL GALLIPOLI – “Giovedì sarà una gara molto difficile. Possiamo considerarla una sfida decisiva in chiave playoff, ma, come questa, sarà decisiva anche quella contro il Sava e via via tutte le altre. Affronteremo una squadra molto forte, servirà grande concentrazione anche questa volta”.

(foto: Mariano abbracciato dai compagni – ©Coribello-SalentoSport)