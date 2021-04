LECCE – Lavori ripresi ad Acaya. La missione-Cittadella parte con buone nuove per Rodriguez

Primo allenamento settimanale per il Lecce di mister Eugenio Corini, che ha lavorato questo pomeriggio l’Acaya Golf Resort iniziando la preparazione in vista del match interno con il Cittadella in programma sabato. I giallorossi hanno svolto una singola seduta per rimettersi in moto dopo i due giorni di riposo. Ottime notizie arrivano da Pablo Rodriguez che, reduce da una settimana tormentata da un lieve edema al pettineo della coscia sinistra nonché da una breve lombalgia, si è regolarmente allenato con i compagni.

Al contrario non hanno ancora recuperato Listkowski e Pettinari. Entrambi hanno infatti svolto lavoro personalizzato, con il romano che in un paio di giorni potrebbe essere a disposizione di Corini. Domani Lecce nuovamente in campo per un allenamento sempre nel pomeriggio ad Acaya