SCHERMA – Interregionale di Bari, piovono medaglie e qualificazioni per le Lame Azzurre Brindisi

Nel weekend è ripartita anche l’attività agonistica della scherma con la prova interregionale di Bari, la prima dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

Ottimi risultati per le Lame Azzurre Brindisi: nella spada femminile Giovani, Liliana Verdesca ha vinto la prova davanti alla compagna di squadra Chiara Panzera (terza Sofia Biscosi, sesta Chiara Maestoso). Entrambe staccano il pass per la gara nazionale di maggio Cadetti in programma a Riccione.

Nei Cadetti, ottimo terzo posto per Nicolò Morciano nella spada maschile che si qualifica alla prova nazionale così come il compagno Pietro Rinaldi, già inserito nelle liste d’interesse nazionali categoria Giovani.

Tali risultati inorgogliscono i maestri delle Lame Azzurre, Flavio Zumbo e Alessandro Rubino, soprattutto dopo il durissimo periodo affrontato e dal quale si spera di uscirne presto.

(foto: Liliana Verdesca col maestro Alessandro Rubino – archivio)