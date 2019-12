ECCELLENZA – Molfetta-Corato capitalizza l’attenzione nella 15ª giornata. Domani un anticipo: gli arbitri

La quindicesima e ultima giornata del girone d’andata di Eccellenza pugliese s’inaugura domani pomeriggio con l’anticipo tra Fortis Altamura e Orta Nova. Domenica si completa il programma con le altre sette gare, tra cui il big-match tra la capolista Corato e il Molfetta, che insegue a tre punti. C’è in palio il platonico titolo di campione d’inverno per il quale, in virtù del vantaggio non di poco conto, è favorita la formazione coratina.

Calendario non agevole per le salentine. Forse il compito più comodo, sulla carta, spetta all’Ugento, atteso al “Ricciardelli” dal San Severo in piena fase di ristrutturazione. Occasione d’oro per i giallorossi che non vincono dal 3 novembre scorso (3-0 in casa all’Orta Nova) e che, nelle ultime cinque gare, hanno racimolato un solo punto. Trasferta nel Foggiano anche per il Gallipoli contro il Vieste: le due squadre sono appaiate (insieme all’Orta Nova) al penultimo posto della classifica con 14 punti. La Deghi va a caccia di punti ospitando l’Audace Barletta, che naviga in zona playoff, nel primo due due match casalinghi consecutivi (domenica 22 arriva la capolista Corato). Anche l’Otranto chiuderà il 2019 con due gare interne: domenica 15 contro l’Unione Calcio, domenica 22 ospitando il Gallipoli nel derby dei due mari.

Il programma e le designazioni della quindicesima giornata:

sab. 14/12 h 14.30

F. Altamura-Orta Nova: Gianluca Lovascio di Molfetta (Massari-Grimaldi)

dom. 15/12 h 14.30

AT San Severo-Ugento: Bruno Spina di Barletta (Coviello-De Musso)

Atl. Vieste-Gallipoli: Cristiana Laraspata di Bari (Favilla-Bono)

Barletta 1922-Vigor Trani: Gabriele Sciolti di Lecce (Latini-Miceli)

Deghi-Audace Barletta: Giorgio Caldararo di Lecce (Miccoli-Sibilio)

Otranto-UC Bisceglie: Riccardo Tropiano di Bari (Turco-Spagnolo)

San Marco-Martina: Niccolò Salomone di Bari (Nero-D’Ambrosio)

dom. 15/12 h 16

Molfetta-Corato: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Magnifico-Battista)

–

CLASSIFICA: Corato 34 – Molfetta 31 – Vigor Trani e Martina 26 – Audace Barletta 24 – Ugento 19 – Barletta 1922, Otranto e F. Altamura 18 – UC Bisceglie 17 – Deghi 16 – San Marco 15 – Orta Nova, Vieste e Gallipoli 14 – AT San Severo 6.

