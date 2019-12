SERIE A – Irrati per lo scontro diretto Brescia-Lecce, c’è anche il Derby della Lanterna: programma e arbitri della 16ª

A pochi mesi dalla battaglia testa a testa nel campionato cadetto, Brescia e Lecce tornano ad affrontarsi in Serie A per un match che mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. I giallorossi arrivano al “Rigamonti” con diversi elementi chiave tra infortunati e squalificati, mentre le Rondinelle, da qui alla pausa natalizia, dovranno affrontare un mini tour de force, tra Lecce in casa (domani), Sassuolo in casa (recupero di mercoledì) e Parma al Tardini, domenica 22. È immaginabile, quindi, che Eugenio Corini debba organizzare al meglio gli uomini della sua rosa, prevedendo anche un mini turnover.

L’anno scorso, Brescia-Lecce si giocò proprio in questo periodo (16 dicembre 2018) e terminò con la vittoria della squadra di Corini proprio al 92′ con la rete di Gastaldello che andò ad aggiungersi a quelle di La Mantia e di Donnarumma.

L’arbitro designato della sfida tra Brescia e Lecce è Irrati di Pistoia, alla prima coi salentini.

Fari puntati anche al Derby della Lanterna tra due squadre pienamente invischiate nella lotta per non retrocedere, come Genoa e Sampdoria.

Il programma completo della sedicesima giornata e le designazioni arbitrali:

sab. 14/12 h 15

Brescia-Lecce: Massimiliano Irrati di Pistoia (Tolfo-Galetto; IV Calvarese; VAR Rocchi-Cecconi)

sab. 14/12 h 18

Napoli-Parma: Marco Di Bello di Brindisi (Bottegoni-Imperiale; IV Marinelli; VAR Fabbri-Valeriani)

sab. 14/12 h 20.45

Genoa-Sampdoria: Daniele Doveri di Roma 1 (Passeri-Carbone; IV Valeri; VAR Orsato-Mondin)

dom. 15/12 h 12.30

Verona-Torino: Federico La Penna di Roma 1 (Lo Cicero-Raspollini; IV Abbattista; VAR Chiffi-Bindoni)

dom. 15/12 h 15

Bologna-Atalanta: Davide Massa di Imperia (Liberti-Vecchi; IV Sacchi; VAR Nasca-Meli)

Juventus-Udinese: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Rocca-Baccini; IV Volpi; VAR Piccinini-Di Iorio)

Milan-Sassuolo: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Villa-Caliari; IV Fourneau; VAR Banti-Costanzo)

dom. 15/12 h 18

Roma-Spal: Antonio Giua di Olbia (Preti-De Meo; IV Ayroldi; VAR Guida-Fiorito)

dom. 15/12 h 20.45

Fiorentina-Inter: Maurizio Mariani di Aprilia (Schenone-Vivenzi; IV Giacomelli; VAR Mazzoleni-Paganessi)

lun. 16/12 h 20.45

Cagliari-Lazio: Fabio Maresca di Napoli (Longo-Di Vuolo; IV Abisso; VAR Pairetto-Ranghetti)

–

CLASSIFICA: Inter 38 – Juventus 36 – Lazio 33 – Cagliari e Roma 29 – Atalanta 28 – Napoli e Parma 21 – Torino e Milano 20 – Verona 18 – Bologna e Fiorentina 16 – Sassuolo*, Lecce e Udinese 15 – Sampdoria 12 – Genoa 11 – Brescia* 10 – Spal 9 (Brescia-Sassuolo si recupera mercoledì 18 alle 20.45).