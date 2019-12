TERZA CATEGORIA/Maglie – Il Giudice sportivo della 5ª e gli arbitri della 6ª. C’è un anticipo al sabato

Con riferimento alle gare dello scorso weekend, il Giudice sportivo di Terza Categoria Maglie ha squalificato, per due giornate, Malick Diouf (Rinascita Refugees); una giornata per Luigi Licchelli (Presicce ADR), Stefano Calora e Oronzo Emanuele Ruggeri (Amici Giallorossi). Squalificato, inoltre, l’allenatore della Rinascita Refugees, Baye Hassane Nuang, sino al 27 dicembre.

Il programma della sesta giornata di campionato prende il via domani pomeriggio con l’anticipo delle 14.30 tra Euro Sport Academy e TAF Ceglie Messapica. Domenica si completerà il programma che prevede, tra le altre, la sfida casalinga per gli Amici Giallorossi contro la Virtus Morciano e quella di Galatone per il Melpignano. Turno di riposo per il Melissano.

Programma e arbitri:

sab. 14/12 h 14.30

Euro Sport Academy-TAF Ceglie Messapica: Andrea Carrisi di Casarano

dom. 15/12 h 14.30

Amici Giallorossi-Virtus Morciano: Alan Sanapo di Casarano

GC Specchia-VS Torchiarolo: Riccardo Carluccio di Casarano

Pol. Galatone-Melpignano: Ivano Damiano di Lecce

Rinascita Refugees-Presicce ADR: Giacomo Moschettini di Lecce – a Copertino

RIPOSA: Melissano

–

CLASSIFICA: Melpignano e Amici Giallorossi 11 – Presicce ADR* 9 – Euro Sport Academy*, Rinascita Refugees e Melissano 8 – VS Torchiarolo 4 – Pol. Galatone 3 – Virtus Morciano 2 – TAF Ceglie Messapica 1 – GC Specchia 0.

NOTE: da recuperare Presicce-Euro Sport (dal 22′ pt, 0-0 – 22 dicembre ore 15).