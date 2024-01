MANDURIA – Dimissioni annullate, Vinci e il direttivo ritornano sui loro passi: “Insieme per un nuovo inizio”

Le dimissioni paventate ieri dopo Manduria-Novoli, affidate al proprio profilo Facebook, sono già acqua passata. Con una nota diffusa dall’ufficio stampa biancoverde, il presidente Giuseppe Vinci e il direttivo ritornano sui loro passi.

“In seguito all’ultima riunione pomeridiana, i dirigenti biancoverdi hanno deciso di ritirare le dimissioni in blocco. Nella giornata di ieri, il presidente Vinci aveva annunciato il disimpegno dal sodalizio biancoverde dopo la contestazione dei tifosi nel post gara di Manduria – Novoli. Oggi il dietrofront ufficiale del gruppo dirigente: “Restiamo tutti e ripartiamo insieme per la citta”.

Di seguito il comunicato diffuso attraverso i canali ufficiali del club. “Dopo un’accurata riflessione maturata in queste ore e, in virtù dei numerosi messaggi di solidarietà ricevuti, la dirigenza ha deciso di ritirare le dimissioni in blocco e di proseguire il progetto Manduria con immutato impegno e dedizione. E’ una linea condivisa dal presidente e da tutti i soci, un atto dovuto nei confronti della città in un momento chiave della stagione. Un nuovo inizio che ci proietta verso i prossimi appuntamenti in coppa e in campionato. Insieme“.