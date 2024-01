FEMMINILE – Anno nuovo, storia vecchia: D’Amico trascina il Lecce Women alla vittoria contro Montespaccato

Il 2024 comincia così come era finito il 2023. Il Lecce Women batte 3-1 le partenopee del Villaricca ed allunga a sei i turni di imbattibilità in campionato. In questo lasso di tempo le giallorosse hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio cui si aggiungono poi anche le tre vittorie ottenute nel mese di dicembre in Coppa Italia. Il momento magico della formazione allenata da Vera Indino dunque continua a conferma del buon lavoro fin qui fatto dallo staff tecnico e dalle stesse calciatrici. Mattatrice del match è stata, ancora una volta, bomber Serena D’Amico. La numero 7 giallorossa ha messo a segno una splendida doppietta nel corso del primo tempo. Nel finale di partita il Villaricca ha accorciato le distanze su calcio di rigore dopodiché è stata la polacca Paulina Pompa a mettere in ghiacciaia la vittoria con un tiro imparabile.

“Sono soddisfatta della prestazione della squadra – ha detto a fine partita Vera Indino, allenatrice del Lecce Women -. Abbiamo sviluppato buone trame di gioco avendo sempre avuto il controllo della gara. All’inizio del secondo tempo, sul risultato di 2-0, abbiamo un po’ rallentato cercando di gestire e siamo calate dal punto di vista dell’intensità. Dopo il rigore subito per un’ingenuità difensiva abbiamo prontamente reagito e chiuso i conti con una bella azione corale. Che dire, le ragazze lavorano bene in settimana e poi la loro voglia di far bene fa il resto. Continuiamo su questa strada consapevoli che la salvezza è ancora lontana“.

Domenica prossima il Lecce Women sarà impegnato al Centro Sportivo Don Pino Puglisi di Roma contro le padrone di casa del Montespaccato.

(US Lecce Women)

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-VILLARICCA 3-1

RETI: 28′ pt e 44′ pt D’Amico (L), 43′ st Caccamo rig. (V), 43′ st Pompa (L)

LECCE WOMEN: Prieto; Guido, Felline, Bocchieri, Scardino (19’ st Depunzio); De Vito (32′ st Renna), Pompa, Di Staso (40’ st Simone), Megna; D’Amico, Ejzel. In panchina: Garzya, Nutricati, Mariano, Tondo, Rizzo. Allenatrice Vera Indino.

VILLARICCA: Rydlewska, Avolio, Avvisato, Esposito, De Lucia (1′ st Ludovisi), Caccamo (44′ st Cozzolino), Fischetti (1′ st Fabbruzzo), Avilia (30′ st Olmo), De Marco (19′ st Panella), Illiano, Lombardi. Allenatore Giuseppe Lanzolla.

ARBITRO: Astorino di Bologna.

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 13): Catania-Vis Mediterranea 1-6, E. Coscarello-Montespaccato 2-2, Independent-Apulia Trani 1-0, Lecce Women-Villaricca 3-1, Matera Sassi-Frosinone 1-0, Salernitana-Molfetta 3-1, Trastevere-Crotone 7-0.

CLASSIFICA: Vis Mediterranea 39 – Trastevere 30 – Frosinone 25 – Palermo, Lecce Women, Catania 24 – Independent 23 – Matera Sassi, Montespaccato 22 – Villaricca 16 – Salernitana 13 – Grifone Gialloverde 11 – Molfetta 9 – Apulia Trani 7 – Crotone 4 – E. Coscarello 3.

PROSSIMO TURNO (21 gen.): Apulia trani-Grifone Gialloverde, Crotone-E. Coscarello, Frosinone-Catania, Independent-Salernitana, Molfetta-Trastevere, Montespaccato-Lecce Women, Palermo-Matera Sassi, Vis Mediterranea-Villaricca.