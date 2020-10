MAGLIE – Luperto: “Torno con grande entusiasmo. Questo il trittico delle mie favorite alla vittoria finale…”

Dopo l’esonero di Orazio Mitri, la Toma Maglie, come anticipato dalla nostra redazione, ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico che risponde al nome di Claudio Luperto. Per il tecnico ex Gallipoli si tratta di un ritorno, poiché negli anni ’90, ha già indossato da calciatore la casacca giallorossa. Ora, dopo l’ottima stagione in sella alla panchina del Gallipoli nella stagione 2018-2019, conclusasi con il quarto posto, l’ex Lecce non vede l’ora di catapultarsi in questa nuova avventura, con tutta la passione e l’entusiasmo che lo hanno sempre contraddistinto.

A VOLTE RITORNANO – “Sono molto contento di essere tornato a Maglie. Ho accettato questa nuova avventura con grande entusiasmo, poiché a Maglie mi legano dei bellissimi ricordi da calciatore. Dopo undici anni da professionista, decisi di avvicinarmi a casa in attesa di qualcosa di importante, ma, con il passare del tempo, decisi di comune accordo con il presidente di restare qui, legandomi molto a questi colori e questa piazza, disputando alla fine ben cinque stagioni da calciatore. Ora ovviamente la situazione è diversa, ma l’entusiasmo è sempre uguale”.

OBBIETTIVO SALVEZZA – “L’obbiettivo per quest’anno è ovviamente quello di consolidare la categoria. Il Maglie in questa stagione è stato ripescato nel momento in cui la società lavorava alla costruzione di un organico per cercare di ottenere il salto dalla Promozione all’Eccellenza, quindi, ora occorre lavorare in questa direzione. Questa è comunque una buona squadra che darà battaglia a tutte le avversarie, provando a far filare tutto liscio, lavorando soprattutto con grande passione, voglia di crescere e di far bene, componenti che per noi dovranno essere dei punti cardine”.

SGUARDO AL CAMPIONATO – “Nonostante siano diminuite le squadre, penso che questo sarà un campionato molto equilibrato e duro, considerando anche che vi saranno diversi derby da disputare, con un girone totalmente composto da leccesi e tarantine. Se devo pronosticare una favorita, dico Martina, perchè senza dubbio si tratta di un organico molto ben attrezzato e competitivo, con una rosa importante. Subito dopo vedo molto bene Ugento e Matino. L’Ugento è reduce da un grande campionato, mentre il Matino, nonostante sia una neopromossa, ha messo dentro diversi tasselli importanti, con degli argentini che garantiscono certamente grande fisicità temperamento. Nel complesso vedo comunque un campionato molto avvincente ed equilibrato, peccato che vi siano poche partite. Oggi, la cosa primaria è legata al fatto che si possa andare avanti senza nuovi intoppi, perchè occorre sempre restare vigili su quella che è la situazione sanitaria”.