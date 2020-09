TOMA MAGLIE – Orazio Mitri non è più l’allenatore dei giallorossi. Al suo posto potrebbe arrivare un ex Gallipoli

Nella giornata di ieri la notizia è circolata sempre con maggiore insistenza, nelle ultime ore è arrivato anche il crisma dell’ufficialità. Orazio Mitri non è più l’allenatore della Toma Maglie. Ad ufficiarlo è la stessa società giallorossa, attraverso una breve nota ufficiale:

“L’ A.S.D. A. Toma Maglie comunica che nella giornata di ieri è stato sollevato dall’incarico l’allenatore Orazio Mitri. Al mister e al suo staff vanno i ringraziamenti della Società per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il proseguimento della carriera. Nelle prossime ore sarà annunciata la nuova guida tecnica della squadra giallorossa“.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo allenatore scelto dal direttore Loris Bavone, dovrebbe essere l’ex Gallipoli Claudio Luperto, che nella giornata di oggi potrebbe condurre il suo primo allenamento da neo tecnico della Toma Maglie.