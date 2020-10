ECCELLENZA/B – Ultime mosse di mercato per Manduria, Ugento e Grottaglie e poi si parte: gli arbitri della 1ª giornata

Parte domani pomeriggio un’edizione atipica del campionato di Eccellenza pugliese. Il format originario è stato modificato, dopo i tanti ripescaggi ufficializzati in estate, e il massimo campionato regionale è stato suddiviso in due tronconi. Nulla si sa, al momento, del numero delle squadre che andranno direttamente in Serie D; della sorte di playoff e playout; del numero di retrocessioni. Bisognerà attendere almeno la metà di ottobre per capirne di più, quando la Lnd si esprimerà sulla proposta del presidente del Cr Puglia, Vito Tisci, di avere la doppia promozione in Serie D (LEGGI QUI).

Domani, intanto, si salpa, dopo il doppio turno di rodaggio in Coppa Italia, le squadre si preparano ad una stagione agonistica che di certo non ha nulla.

Intanto, nelle ultime ore, alcune società hanno perfezionato ulteriori movimenti di mercato. Si sta già allenando con l’Ugento, Ruben Fabiani, argentino di origini italiane, mancino difensivo classe 2001. Il Manduria ha prelevato dal Gravina il centrocampista ivoriano Ismael Diomandè, classe 1999. Due giovani di talento, infine, passano al Grottaglie: si tratta degli under Mattia Pietro Caroli, portiere, e Cosimo Semeraro, difensore, già protagonisti, da dicembre in poi, della orgogliosa corsa alla salvezza del Martina nel campionato 2019-20, dopo i problemi societari accusati.

Il programma della prima giornata in Eccellenza girone B e le designazioni arbitrali:

dom. h 15.30

A. Toma Maglie-AEL Grottaglie: Federico Paladini di Lecce (Spedicato-Scorrano) – a Taurisano

Atl. Racale-De Cagna Otranto: Alessandro V. Ancona di Taranto (Lovecchio-Sibilio)

Deghi-Manduria: Nico Valentini di Brindisi (Turco-Minerva)

Gallipoli-Ugento: Marco Giordano di Matera (Battista-Quaranta)

Ginosa-Sava: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia (Grimaldi-Miccoli)

Martina-Castellaneta: Vito Mattia Losapio di Molfetta (Errico-Spalierno)

Soccer Massafra-Virtus Matino: Salvatore Montanaro di Taranto (Rutigliani-Barile) – a Castellaneta