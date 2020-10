LECCE – Corini e l’esame Ascoli: “Siamo in fase di costruzione, occhio agli avversari. Stepinski c’è”

Torna il campionato per il Lecce, che domani pomeriggio se la vedrà con l’Ascoli nella prima trasferta dell’anno per Eugenio Corini. Il tecnico ne ha parlato in conferenza stampa, dicendo la sua sull’impegno che attende i suoi.

I giallorossi arrivano alla sfida in terra marchigiana caricati dal successo di Coppa: “Siamo agli inizi, ci troviamo in una fase di costruzione. Ecco perché è importante aver vinto, facendo vedere cose buone, con la Feralpisalò. Vincere aiuta a vincere, ed ora saremo chiamati ad un appuntamento ancora più importante e difficile, perché l’Ascoli sa come far male e nella prima gara a sfiorato il successo in casa del Brescia. Dovremo fare grande attenzione alle qualità degli avversari“.

Il tecnico recupera elementi importanti: “Ci saranno delle assenze, ma abbiamo recuperato calciatori come Mancosu e Tachtsidis. Il sardo si è allenato dopo qualche problemino, il greco è in gran ripresa dopo aver saltato la preparazione. Non potrò schierarli tutta la partita, ma ho pronto un elemento nuovo e di grande valore come Stepinski. Dall’inizio, invece, al centro dell’attacco ci sarà Coda“.