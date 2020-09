ECCELLENZA – Tisci sui format: “Abbiamo chiesto la seconda promozione in D. Attendiamo risposte dalla Lnd”

Nella cerimonia di presentazione dei calendari (che pubblicheremo a breve) per la stagione 2020-21 di Eccellenza A/B e Promozione A/B, il presidente Lnd Puglia, Vito Tisci, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla tempistica di comunicazione del format dei campionati.

“A questo argomento ci sto lavorando da un mese. Per l’Eccellenza abbiamo chiesto la seconda promozione in Serie D, noi come altri cinque comitati regionali. Il Direttivo Lnd si riunirà a metà ottobre e mi auguro che questa richiesta vada in porto. Altrimenti ci sarà uno spareggio tra le vincenti dei due gironi, la vincente andrà in Serie D, la perdente ai playoff nazionali. Siamo ancora nei tempi, comunque, dato che lo scorso anno comunicammo il format il 7 ottobre. Appena la Lnd ci darà una risposta, comunicheremo il fformat ufficiale”.

STADI APERTI? – “Ci auguriamo tutti di tornare alla normalità col pubblico sugli spalti che non è solo una componente del calcio ma è anche un sollievo economico per le società che sono indebolite dalla mancanza di sponsor. Noi ci rimettiamo ai Decreti governativi, il prossimo scadrà il 7 ottobre e vedremo il da farsi. Il presidente Lnd, Cosimo Sibilia, è in continuo contatto con le autorità per cercare, al più presto, di permettere l’affluenza del pubblico, ma è sempre il virus che comanda e mi auguro che la curva dei contagi possa presto scendere”.