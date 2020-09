LECCE – Quattro cessioni all’orizzonte, due giovanissimi in entrata. Le ultime dal mercato

Si apre con diversi movimenti in entrata ed in uscita pronti ad essere finalizzati l’ultima settimana di mercato estivo del Lecce. Il club giallorosso si sta muovendo tanto per sfoltire ed al contempo rinforzare la rosa e, in attesa delle mosse sui big, sta per salutare altri quattro imminenti.

Manca ormai solo l’annuncio per l’addio di Mauro Vigorito: il portiere della promozione è pronto a passare al Genoa a titolo definitivo. Salutano anche Riccardi, direzione Catanzaro, e Lo Faso, anch’egli in C, ma al Novara. Finalmente guarito dal Covid Brayan Vera, per cui è pronto il passaggio in prestito al Cosenza.

In entrata invece due giovanissimi. Si tratta dell’attaccante del Real Madrid Castilla Pablo Rodriguez e del 17enne portiere del Timisoara Alexandru Borbei.