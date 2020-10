PROMOZIONE/B – Ai nastri di partenza anche la Serie B pugliese: programma, cambi di sede e arbitri del 1° turno

Al via anche il torneo di Promozione pugliese, nelle stesse condizioni della sua “sorella maggiore” Eccellenza. La definizione dei regolamenti dipenderà dal format che sarà scelto e ufficializzato per il torneo di Eccellenza, per il quale, forse, se ne saprà qualcosa a metà mese.

Nel frattempo, nella prima giornata ci sono due “revival” di Coppa Italia: Brilla Campi-Novoli e Melendugno-Fiamma Jonica Gallipoli si affrontano per la terza volta in due settimane, essendo state accoppiate nel primo turno di Coppa. Tutte le partite prenderanno il via alle ore 15.30. Questo il programma del girone B con le relative designazioni arbitrali:

Arboris Belli-SB Ginosa: Vincenzo Rossi di Molfetta (Prigigallo-Curci)

Avetrana-V. Locorotondo: Giammarco Raimondo di Taranto (Greco-Tara)

Brilla Campi-Novoli: Filippo Fuggetti di Taranto (Scrima-Amatore) – a S. Pancrazio Sal.

G. Melendugno-FJ Gallipoli: Francesco Albione di Lecce (Lanubile-Rupe) – a Otranto

Leverano-Talsano: Andrea Rutigliano di Lecce (Sindaco-Tanisi)

Polimnia-Atl. Tricase: Giulia Montrone di Bari (Diella-Scapati)

Veglie-Taurisano: Alessio Casula di Taranto (Cascella-Palermo)