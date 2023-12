ECCELLENZA/B – L’Ugento rallenta, il Manduria si riprende la vetta: i tabellini della 15ª

Il Manduria si riprende subito la vetta dopo la penalizzazione di due punti inflitta in settimana dalla giustizia federale territoriale (decisione contro la quale il club messapico ricorrerà in appello). La pratica Brilla Campi è risolta nel ptimo tempo con le reti di Castro e Cavaliere. Per il Brilla, chiusura d’anno negativa con tre sconfitte nelle ultime quattro partite e quarto posto in bilico visto l’avvicinarsi di Matino e Racale. L’Ugento non va oltre il pari contro un buon Arboris Belli, andato in vantaggio con Gomes Forbes e poi ripreso da uno dei neo arrivati, Medina. Per i giallorossi è il primo pareggio stagionale che costa, quindi, la vetta della classifica a vantaggio del Manduria. Quaterna del Racale a Massafra e chiusura d’anno coi botti per la squadra di Calabuig che accorcia le distanze dalla zona playoff. Colpo esterno del Ginosa che inguaia sempre di più l’Otranto, sfortunato ma ancora troppo balbettante nella continuità di risultati che serve per uscire dalla zona rossa della classifica in cui precipita l’Ostuni, ultimo con sette punti e superato in casa dal San Pietro Vernotico. Dopo tre sconfitte di fila, ritorna a vincere il Mesagne che batte il Maglie nello scontro diretto. Pari con gol tra Matino e Novoli.

I tabellini della 15esima giornata:

S. MASSAFRA-RACALE 0-4

RETI: 10′ pt Almeyra, 13′ pt Pennetta, 15′ pt Moran, 40′ pt Latorre

S. MASSAFRA: Oliva, Secondo (40′ st Saponaro), Carlucci, D’Arcante, Nobile, Mastrovito (10′ st Ligorio), Marzio, Napolitano (40′ st Galeone), Serafino, Girardi, Faccini (8′ st Sibilla). All. Malacari.

RACALE: Ferraris, Manca (42′ st Caputo), Fabiani, Milessi (34′ st Parlati), Pizzo (44′ st Centonze F.), Giglio, Pennetta (30′ st My), Moran, Latorre, Almeyra, Gravina (20′ st Castellaneta). All. Calabuig.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

BRILLA CAMPI-MANDURIA 0-2

RETI: 28′ pt Castro, 40′ pt Cavaliere

BRILLA CAMPI: Laghezza, Carrozzo, Maniglia (40′ st Pascali), Iaia, Tondo, De Ventura (22′ st Turco), Poletì (22′ st Narducci), Caravaglio, Facecchia, Marti, Poleti C. All. Patruno.

MANDURIA: Maraglino, Cicerello (43′ st Linares), Daiello, Bocchino, Dorini, Marsili, Castro (25′ st D’Ettorre), Ungredda, Cavaliere (23′ st Maroto), Ancora (40′ st Lorusso), Quarta. All. Salvadore.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

V. MATINO-NOVOLI 1-1

RETI: 25′ st Maraschio (M), 36′ st Fernandez (N)

V. MATINO: Colazo, Tecci, Monteleone, Mora, Cardinale, Maraschio, Garcia, Amatulli, Ferramosca (1′ st El Fattach), Pirretti, Perdicchia. All. Luperto.

NOVOLI: Lacirignola, D’Andria (33′ st Romano), De Lorenzis, Trofo, Jammeh, Gomez, Calò, Giannotti (33′ st Fernandez), Cordary, Garnica, Delgado. All. Manco.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

UGENTO-ARBORIS BELLI 1-1

RETI: 19′ pt Gomes Forbes (A), 20′ st Medina (U)

UGENTO: Maggi, Romano, Martinez, Iborra, Suppressa (35′ st Lezzi), Bernaola, Regner, Balboa (31′ st Cazzato), Medina, Vargas (35′ st Viedma), Ancora. All. Oliva.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Fumarola, Scattarelli, Urbano, Cantalice, Campanella, Gomes Forbes, Legari (46’ st Arribillaga), Fernandez, Amodio, Pisano (33’ st Ferrante). All. Marasciulo.

ARBITRO: Romeo di Genova.

OTRANTO-GINOSA 1-4

RETI: 33′ pt Soriano (G), 39′ pt Gallitelli (G), 16′ st Nicolazzo (O), 47′ st Thiam (G), 50′ st Richella (G)

OTRANTO: Caroppo, Plevi, Vigliotti, Negro (44′ pt Angelini), Signore, Cisternino, Tourè, Mariano, Nicolazzo (29′ st Tondi), De Giorgi (43′ pt Cortese), Piccinno. All. Bray.

GINOSA: Pizzaleo, Cimmarrusti, Coronese, Schirizzi (49′ st Sergio), Patronelli, Pinto, Gatto, Soriano (43′ st Pignatale), Genchi (31′ st Thiam), Vapore (1′ st Richella), Gallitelli (31′ st Verdano). All. Passariello.

ARBITRO: Ruqa di Roma 2.

(US Otranto Calcio) – Stop casalingo pesante per il Città di Otranto. L’undici biancazzurro finisce il 2023 nel peggiore dei modi: finisce 1-4 per un cinico Ginosa che lascia il team di mister Bray nella zona pericolo della classifica. Inizio di gara equilibrato tra due formazioni che non si scoprono nel primo quarto d’ora di partita e si affrontano a centrocampo. Al 17’ il primo squillo di tromba è idruntino: palla in verticale per Nicolazzo, il classe 2004 entra in area dalla destra e scarica sul portiere che devia in angolo. Sul fronte opposto è Vapore a farsi vedere dalla distanza. Cisternino lavora un buon pallone al limite sinistro dell’area di rigore, tiro sul secondo palo che termina di poco a lato. Al 33’ Caroppo disinnesca una conclusione dai 20 metri di Genchi, pallone in angolo. È il preludio del gol: sugli sviluppi del corner, batti e ribatti dalle parti della linea di porta sino a quando non arriva il tocco decisivo di Soriano. Passano tre minuti e l’Otranto ha l’occasione giusta per il pari. Sul calcio piazzato dalla sinistra di Vigliotti, capitan Mariano manca sul secondo palo l’appuntamento con il pallone per una questione di centimetri. Al 39’altro episodio decisivo: il direttore di gara lascia correre dopo un fallo evidente su De Giorgi, poco dopo costretto a uscire per un guaio serio al polso destro, e sulla ripartenza ginosina Gallitelli calcia in diagonale e dal limite trova il raddoppio. La ripresa vede un Otranto più deciso e voglioso e al 16’ il match si riapre. Signore conquista palla in tackle a centrocampo, la sfera arriva sulla destra a Nicolazzo che scarica un destro terrificante appena entrato in area che non lascia scampo a Pizzaleo. L’Otranto ci crede e spinge con veemenza, Cisternino cerca fortuna con un rasoterra che il portiere tarantino disinnesca a terra. Caroppo tiene in vita i suoi con un grande intervento sul calcio piazzato di Genchi. Passano tre minuti e al 27’ i padroni di casa sprecano una clamorosa palla gol. Palla recuperata e avanzata centrale di Plevi, pallone in verticale per Tourè che spara addosso al numero uno avversario in uscita disperata. L’ultima azione degna di nota è un calcio piazzato dalla sinistra di Piccinno: la sfera passa tra una selva di gambe e finisce la corsa contro il palo opposto. A mettere ancora più in difficoltà il Città di Otranto arriva l’espulsione di Signore che si immola da ultimo uomo sul lanciato Thiam. I biancazzurri adriatici tengono il campo anche in inferiorità numerica sino ai minuti di recupero quando il Ginosa dilaga con le segnature dello stesso e di Richella. Dopo la sosta natalizia, prossimo appuntamento il 7 gennaio in trasferta a Racale.

OSTUNI-S. PIETRO VERNOTICO 1-2

RETI: 2′ pt e 30′ st Senè (SP), 20′ st Usmanè (O)

OSTUNI: Pedace, Catona, Byang, Pagliuca, Fiorentino, Mazzassa, Asciano, Mastrota, Fernandez, Protopapa, Usmanè. All. Giunta.

SP VERNOTICO: De Luica, Renna, Martina S., Politi, Carruezzo, Calabrese, Coffe, Scardia, Tunzele, Tiago, Senè. All. Sardelli.

ARBITRO: Consales di Foggia.