PROMOZIONE/B – Galatina sempre più su, Taurisano da solo al comando: i tabellini della 15ª

Il Galatina si aggiudica il match clou della 15esima giornata battendo la Rinascita Refugees su calcio di rigore trasformato da Iurato. Ora i biancostellati e la Rinascita sono a pari punti, insieme al Leverano, a quota 31, un punto in meno rispetto al Taurisano, fermato sul pari dal Locorotondo ma capolista in solitaria del girone B. Il Grottaglie cade in extremis a Tricase (dieci punti nelle ultime quattro giornate) e viene scavalcato dal Leverano, vittorioso sul Carovigno.

Risale in classifica anche il Talsano (terza vittoria di fila) superando il Galatone (terzo ko di fila). Pari tra Copertino e Ceglie, larghissimo successo del Cedas Brindisi a Veglie.

I tabellini della 15esima giornata:

GALATINA-RINASCITA REFUGEES 1-0

RETI: 19′ pt rig. Iurato

GALATINA: Passaseo, Gningue, Mancarella, Marino Dino, Pino, Marino Daniele, Caputro, Candido (41′ st Mauro), Gennari (41′ st Diaz), Manisi (31′ st Brue), Iurato (22′ st Rizzo). All. Tartaglia.

RINASCITA R.: Strafella, Dan Almajiri (38′ st Keita), Gueye, Diop M., Keita (12′ st Suwareh), Abdou, Coulibaly (31′ st Diop I.), Senè, Kassama, Thiam, Marong. All. Niang.

ARBITRO: Amato di Lecce.

—

LEVERANO-R. CAROVIGNO 2-0

RETI: 7′ st De Carlo, 30′ st Pasculli

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Pinto (35′ st Ancora), De Luca, Pasculli, De Carli, Miccoli, Spedicato, Palazzo, De Carlo, Bleve (9′ st Sperti). All. Caragiuli.

CAROVIGNO: Cannalire, Regnani, Cervellera, Narracci (14′ st Misuraca), Urso, Angelini, Taddeo, Lanzillotti (42′ st Carpino), Turco, Bari, Marino (32′ st Tanzariello). All. Kreshpa.

ARBITRO: Lecci di Casarano,.

—

TAURISANO-V. LOCOROTONDO 2-2

RETI: 15′ st Sozzo rig. (L), 29′ st e 42′ st Castrì (T), 49′ st Musli (L)

TAURISANO: Ponzetta, Solidoro, Carrino, Sansà (38′ st Falco), Alessandrì, Pasca, Castrì, Galati, Mosca, Negro (19′ st Mele), Maiolo. All. Botrugno.

V. LOCOROTONDO: Palmisano G., Scatigna, Palmisano D. Pentassuglia, Lacirignola, Basile, Paoluccio (26′ st Musli), Sescu, Dos Santos (35′ st Natale), Venere (41′ st Neglia), Sozzo (28′ st Resta). All. Pettinicchio.

ARBITRO: Carpentiere di Barletta.

—

COPERTINO-CEGLIE 1-1

RETI: 42′ pt Camara (CE), 12′ st Muci S. (CO)

COPERTINO: Margiotta, Montinaro (15′ st Pinto), Muci S., Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, Nestola, Frisenda, Franco. All. Corallo.

CEGLIE: Costantino, Di Coste, Antico, Camara, Nazaro, Maggi, Salamina, Teribia, Birtolo, Cellamare, Bojang (20′ st Parisi). All. Scalone.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

TRICASE-GROTTAGLIE 1-0

RETI: 50′ st Bolte Dhiedhiou

TRICASE: Recchia, Giannuzzi, Beron, Crisafulli, Lopez, Vatavu, Oyuela, Palumbo, Fittaioli (42′ st Nicolardi), Pietrangelo, Bolte D. All. De Giuseppe.

GROTTAGLIE: Monopoli, Pisano E., Rossini (1′ st D’Amicis), Rossetti, Danese, Casaccio, Sanyang, Santoro, Kandji, Sowe (14′ st Borda), Nicolì (30′ st Massimo). All. Carrozzo.

ARBITRO: Ventricelli di Casarano.

—

VEGLIE-CEDAS AVIO BR 1-5

RETI: 1′ Procida (C), 17′ pt e 24′ pt Tiengo (C), 35′ pt rig. Cassano (C), 44′ pt Sillah (V), 15′ st Manta Ale. (C)

VEGLIE: Mattia (23′ pt De Franco), Del Monte, Gadiaga, Musardo, Quarta M., Chiriatti (32′ st Dramè M.), Dramè K., Ceballos (42′ st De Blasi), Traorè (8′ st De Vanna), Lillo (27′ pt Sillah), Corallo. All. Malerba.

CEDAS AVIO BR: Centonze, Armenia (29′ st Grande), Medico, Cassano, Castrignanò, Bentz, Manta Ale., Fina, Procida (15′ st Taveri), Tiengo (24′ st Lore), Manta And. (1′ st Pinto). All. Di Serio.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

—

TALSANO-GALATONE 3-0

RETI: 22′ pt Sernia, 46′ pt rig. De Comite, 10′ st Lecce

TALSANO: Sestino, La Gioia (15′ st Villa), Giannetti, D’Urso, Macaluso, Lecce (25′ st Lippo), Notaristefano, Sernia (32′ st Scarci), De Comite, Nazaro (5′ st Ungaro), Marsico (32′ st Pagliaro). All. Dellisanti.

GALATONE: Cuna, Spano (25′ st Dollorenzo), Tundo, Albano, Inguscio (15′ st Levanto), Antico, Mangia, De Leo C. (38′ st Filoni A.), Filoni D. (38′ st De Iaco), De Leo D., Papa (15′ st Vetrugno). All. Rollo.

ARBITRO: Antico di Brindisi.