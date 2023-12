LECCE – Sticchi Damiani: “I ragazzi hanno strameritato e i tifosi ci hanno trascinato. Ora due trasferte con più tranquillità”

Il presidente Saverio Sticchi Damiani trasuda entusiasmo e felicità dopo la vittoria del Lecce sul Frosinone.

“Ne avevamo parlato in mattinata coi ragazzi sull’importanza di vincere questa partita. Avevo chiesto a tutti uno sforzo particolare e i ragazzi in campo ci hanno messo veramente tutto, hanno strameritato. I 20 punti? Un bottino importantissimo, ci voleva una vittoria che desse valore ai pareggi pure positivi che la squadra aveva messo in fila e non era facile. Questa vittoria ci consente di affrontare una ‘doppietta’ così impegnativa con maggiore tranquillità, con la forza di stimoli forti. I nostri tifosi hanno colto da subito la volontà della squadra di cogliere i tre punti. Sono stati determinanti, hanno trascinato i ragazzi sino alla fine”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)