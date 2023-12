NARDÒ – Bastano una rete di Dambros e le manone di Viola, il Toro passa anche a Palma Campania

Basta una rete in apertura d’incontro al Nardò per passare sul campo della Palmese. Di Dambros il gol che ha deciso uno degli anticipi del sedicesimo turno. Nell’occasione, l’attaccante granata è stato abile a sfruttare una percussione di D’Anna e una successiva dormita della difesa della Palmese per far secco il portiere Moccia.

La reazione dei locali non si è fatta attendere ma ha dovuto fare i conti con una straordinaria prestazione di Viola, a più riprese decisivo a dire di no agli attaccanti campani, in particolare a Puntoriere, fermato in un paio di occasioni.

Nella ripresa, poi, il Nardò ha sfiorato il raddoppio in contropiede con D’Anna e Cellamare ma è stato ancora decisivo Viola, in chiusura di tempo, a opporsi alla grande a un tentativo di Puntoriere da buona posizione.

I tre punti di sabato consentono al Nardò di tenere il passo dall’Altamura, che ieri ha vinto col Bitonto, e dalle inseguitrici più vicine come il Martina, guadagnando tre punti su Matera e Casarano, entrambe sconfitte.

Mercoledì chiusura d’anno in casa contro il Santa Maria Cilento. Dall’anno nuovo, poi, il Toro dovrebbe ritornare a giocare le gare interne sul rinnovato e ristrutturato “Giovanni Paolo II”.

IL TABELLINO

Palma Campania (NA), stadio Comunale

sabato 16.12.2023 ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 16

PALMESE-NARDÒ 0-1

RETI: 2′ pt Dambros

PALMESE (4-2-3-1): Moccia; Manco (41′ st Amato), D’Orsi, Manzo, Morlando; Galdean (27′ st Ceparano), Fusco (15′ st Carotenuto); Kone (33′ st Filogamo), Potenza, Silvestro (33′ st Peluso); Puntoriere. All. Pietropinto.

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza, Lanzolla, Gennari; Milli (21′ st Cellamare), Ceccarini (31′ st Ciannamea), Guadalupi, Gentile (21′ st Addae), Russo; Dambros (18′ st Ferreira), D’Anna (35′ st De Giorgi). All. Ragno.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone.

