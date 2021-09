ECCELLENZA/B – Tutti i tabellini della 2ª giornata

I tabellini della seconda giornata del torneo di Eccellenza pugliese girone B.

A. TOMA MAGLIE – CASTELLANETA 1-1

RETI: 39′ pt Amaya (C) rig., 23′ st Mosca (M)

A. TOMA MAGLIE: Esposito, Piccinno (20′ st Tecci), Mastore (31′ st Giovane), Cabrera, Pasca (40′ st Cassini), Marino (20′ st Milessi), Negro, Politi, Mosca, Flordelmundo (31′ st Romano), Villani. A disposizione: Montagnolo, Calabrese, Vapore, De Oliveira. Allenatore Claudio Luperto.

CASTELLANETA: Mennella; Amendolaggine (14′ st Lamacchia), Pitto, Macaluso, Barulli; Cascio, Pinto N., Tisci (20′ st Giannotta); Martinez (35′ st Abbate), Amaya (31′ st Palmisano), Agodirin (14′ st Stauciuc). A disposizione: Zigrino, Pinto A., Diprizio, Gramegna. Allenatore Pasquale D’Alena.

ARBITRO: Rocco Epicoco della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Piergiacomo Palermo e Mario Di Marzio di Bari.

NOTE: Gara giocata a Leverano. Ammoniti Macaluso (C), Amendolagine (C), Martinez (C), Piccinno (M), Pasca (M).

—

GROTTAGLIE-GINOSA 1-1

RETI: 44′ pt Venza (GR), 45′ pt Leigh Musa (GI)

GROTTAGLIE: Pedace, Gallù, Morro, Rodrigues, Appeso, Laborda, Venza, D’Amicis, Serra, Vecchio, Rondini (26′ st Cavallo). All. Viscido.

GINOSA: Gallitelli, Bruno (1′ st Reyes), Ola, Donvito, Casale (25′ st Tragni), Pulpito, Gori, Giordano (11′ st De Carlo), Bitetti (25′ st Scatigna), Leigh Musa, Saani (11′ st Facecchia). All. Pizzulli (squal.).

ARBITRO: Laraspata di Bari.

NOTE: ammoniti Donvito, Scatigna, Reyes. Espulsi: al 38′ st Serra (GR) per fallo di reazione.

—

OSTUNI-GALLIPOLI 1-2

RETI: 25′ st Santomasi (G), 32′ st Manisi (G), 45′ st rig. Faccini (O)

OSTUNI: Caccetta, Carrozzo (35’ st Iaia), Nives, Diomande (42’ st Zito), Zizzi, Chiochia, Marzio (21’ st Benedetti), De Pasquale, Longo, Faccini, Caruso (21’ st Romanazzo). All. Serio.

GALLIPOLI: Russo (38’ st Pino), Miccoli, Mangione, Martinez, Fabiani (4’ pt Piscopiello), Solidoro (21’ st Santomasi), Soria (49’ st Hundt), Maiolo, Regner, Manisi, Medina (41’ st Sindaco). All. Oliva.

ARBITRO: Bonavita di Foggia.

NOTE: ammoniti Faccini, Solidoro, Hundt.ù

—

ATL. RACALE-MARTINA 1-3

RETI: 43′ pt e 12′ st Amatulli (M), 17′ st Mangialardi (M), 27′ st Pirretti (R).

ATL. RACALE: Evangelista, Margagliotti, Romano, Casalino, Distasio, Magagnino, Botrugno (26′ pt Corvaglia), De Santis (1′ st Gargiulo), Potenza, Pirretti, Castrì (40′ st Maruccia). All. Bruno.

MARTINA: Cocozza, Cappellari, Monteleone (35′ st Conte), Mangialardi (41′ st Soldano), Aprile, Fruci, Amatulli (25′ st Cannito), Teijo, Gulic, Delgado, Ancora. All. Pizzulli.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

NOTE: ammoniti Pirretti, Evangelista, Gargiulo (R), Monteleone, Mangialardi (M); espulso al 38′ st Pizzulli (all. Martina) per proteste.

–

S. MASSAFRA-DC OTRANTO 2-3

RETI: 26’ pt Piccinno (O), 31’pt e 2′ st Meneses (O), 35’ pt Nadarevic (M), 32′ st Balzano (M)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Labellarte (42’ st Zonno), Formiso, Fumarola, Antonacci, Dispoto, Crostofaro, Balzano, Nederovic (16’ st Pinto), Logrieco, Guarino (16’ st Notaristefano). A disposizione: Sibilio, Minardi, Notarnicola, Gallone, Castiello, Semeraro. All. Pizzonia.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Gigante, Palumbo, Mariano, Meneses (35’ st Alcazar), Capristo, Piccinno (44’ st Frisco). A disposizione: Bruno, Semola, Valentini, Buongiorno, Angelini, Sperti, Nicolazzo. All. Manco.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna.

NOTE: ammonito Plevi.

–

UGENTO-SAVA 3-0

RETI: 38′ pt Cassano, 2′ st Stefanizzi, 28′ st Marconato

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Gubello, Cassano, Lopez (42′ st De Lorenzis), Chirivì (30′ st Aprile), Marconato, Pinto, Di Palma (23′ st Tardini), Stefanizzi (28′ st Galeandro), Rodriguez (45′ st Corciulo). All. Salvadore.

SAVA: Maraglino, De Gregorio (6′ st D’Ambrosio), Greco, D’Arcante, Amaddio, Aquaro, Riezzo (1′ st Zaccaria), De Luca, Beltrame (12′ st Caruso), Cimino (43′ st Molfetta), Procida (12′ st Girardi). All. Passariello.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini.

NOTE: ammoniti Stefanizzi, Cassano, Isceri (U), Amaddio (S). Al 15′ st Maraglino (S) respinge un rigore di Rodriguez (U).

–

MANDURIA-V. MOLA 3-1

RETI: 27′ pt Di Marco (MA), 32′ pt Gomez (MA), 30′ st Amodio (MO), 31′ st Turco (MA)

MANDURIA: Russo, Pignatale, Coccioli, Napolitano (28′ st Sozzo), Ribezzi, Battista, Gomez (25′ st Cava), Di Marco, Turco (38′ st Gioia), Goncalves, Scarci (44′ st Galeone). All. Geretto.

V. MOLA: Ippolito, Amoruso, Di Lauro, Clemente, Sisto, La Serra, Antro, Schirone, Gadaleta (1′ st Amodio), Cannone, Capozzo. All. Castelletti.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

(foto Coribello-SalentoSport)