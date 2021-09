MASSAFRA-DC OTRANTO – Doppio Meneses e Piccinno, la De Cagna non perde il passo

Due su due. Il De Cagna 2010 Otranto passa di misura ma con merito sul campo del Massafra e si conferma a punteggio pieno dopo i primi 180’ di campionato. Sempre assenti Touré e Falco, i biancazzurri di mister partono subito forte e sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colpo di testa di Signore non va lontano dal bersaglio grosso. Locali pericolosi con il calcio piazzato dal limite di Nadarevic, Caroppo è attento e respinge.

Dopo un gol annullato ai giallorossi tarantini per evidente fuorigioco, il De Cagna Otranto prende in mano le redini del gioco. Capristo libera in area Meneses, il colpo di testa del puntero sudamericano e appena accennato. Il gol ospite è nell’aria e arriva al 26’. Piccinno approfitta di un pasticcio difensivo, si presenta dinanzi al portiere e lo infila con un rasoterra preciso. Il Massafra risente dello svantaggio, Mariano e compagni ne approfittano. Al 31, il lungo rilancio dal fondo di Caroppo mette Meneses in area di rigore, il numero nove non lascia scampo all’estremo difensore avversario e sigla il raddoppio. Il doppio vantaggio dura una manciata di minuti, l’Otranto confeziona un regalo agli avanti massafresi e Nadarevic accorcia le distanze. La prima frazione di gioco si chiude con una doppia opportunità in una manciata di secondi, che prima Capristo e poi Meneses non capitalizzano.

Il secondo tempo si apre con il terzo gol idruntino. Gigante conquista palla a centrocampo e verticalizza per Capristo: il numero dieci entra nei 16 metri dalla destra, salta secco un avversario e mette sui piedi di Meneses il più comodo dei palloni. Lo stesso attaccante sudamericano fa tremare la traversa con un destro potente dal limite. Il De Cagna 2010 Otranto tira i remi in barca un po’ troppo presto, il Massafra cerca di riaprire la gara. Caroppo è attento su una conclusione di Pinto. Ma i padroni di casa accorciano le distanze on Balzano il cui destro dalla distanza pesca Caroppo fuori dai pali e lo scavalca. Capitan Mariano e soci serrano le fila e portano a casa tre punti importanti.

Domenica prossima si torna a giocare tra le mura amiche: l’avversario l’Atletico Racale allenato da Gigi Bruno. Per il Massafra, trasferta sul campo dell’Ugento.

IL TABELLINO

S. MASSAFRA-DC OTRANTO 2-3

RETI: 26’ pt Piccinno (O), 31’pt e 2′ st Meneses (O), 35’ pt Nadarevic (M), 32′ st Balzano (M)

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Labellarte (42’ st Zonno), Formiso, Fumarola, Antonacci, Dispoto, Crostofaro, Balzano, Nederovic (16’ st Pinto), Logrieco, Guarino (16’ st Notaristefano). A disposizione: Sibilio, Minardi, Notarnicola, Gallone, Castiello, Semeraro. All. Pizzonia.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Gigante, Palumbo, Mariano, Meneses (35’ st Alcazar), Capristo, Piccinno (44’ st Frisco). A disposizione: Bruno, Semola, Valentini, Buongiorno, Angelini, Sperti, Nicolazzo. All. Manco.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna.

NOTE: ammonito Plevi.

(fonte: Ufficio Stampa DC Otranto, Giuseppe Martella – foto: S. Meneses, archivio Coribello-SalentoSport)