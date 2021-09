UGENTO-SAVA – Dominio giallorosso, Maraglino evita un passivo più pesante

Blackout in casa Sava, dopo le illuminanti prestazioni delle prime tre uscite ufficiali. Nella tana dell’Ugento, la compagine di Passariello rimedia un secco 3-0, senza storia alcuna, con un passivo che sarebbe potuto divenire ancora più rotondo se uno strepitoso Maraglino non ci avesse il guantone in più occasioni.

Nella prima frazione è la compagine di casa a rendersi più intraprendente sfiorando sovente il gol, mentre il Sava, da par suo, si mostra pericoloso in una sola occasione, venendo principalmente chiusa nella propria metà campo, tentando di avviare una qualche ripartenza. Il vantaggio dei locali arriva al 38′ con Cassano, che stacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La ripresa è sempre più di marca ugentina, sin dai primi minuti. Al 47′, Stefanizzi insacca alle spalle di Maraglino dopo una serie di batti e ribatti in area savese. Lo stesso estremo, intorno al 60′, neutralizza un calcio di rigore fallito dall’argentino Rodriguez e, successivamente, sventa più volte la minaccia del terzo gol grazie ad una serie di interventi. Tuttavia, la compagine di casa perviene alla terza marcatura al 73′ con Marconato, abile a battere un incolpevole Maraglino e a mettere in ghiaccio il risultato.

Domenica prossima si torna al Camassa per affrontare (per la terza volta in altrettante settimane) il Grottaglie. Per l’Ugento, invece, ancora una gara casalinga contro una tarantina, questa volta il Massafra.

—

IL TABELLINO

UGENTO-SAVA 3-0

RETI: 38′ Cassano, 47′ Stefanizzi, 73′ Marconato

UGENTO CALCIO: De Luca, Carrozzo, Gubello, Cassano, Lopez (87′ De Lorenzis), Chirivì (75′ Aprile), Marconato, Pinto, Di Palma (66′ Tardini), Stefanizzi (73′ Galeandro), Rodriguez (90′ Corciulo). A disp.: Isceri, Aprile, Sabato, Peluso, Cazzato. All.: Salvatore

ASD SAVA: Maraglino, De Gregorio (51′ D’Ambrosio), Greco, D’Arcante, Amaddio, Aquaro, Riezzo (46′ Zaccaria), De Luca, Beltrame (57′ Caruso), Cimino (88′ Molfetta), Procida (57′ Girardi). A disp.: Arcadio, Giammaruco, Fabiano, D’Ettorre. All.: Passariello

ARBITRO: Guitaldi di Rimini

NOTE: Ammoniti Stefanizzi, Cassano, Isceri (U); Amaddio (S).

(fonte: Ufficio Stampa Sava – Aldo Simonetti; foto ©Sara Urso)

RISULTATI E CLASSIFICA