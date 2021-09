VIRTUS MATINO – Giambuzzi riprende il San Giorgio, buon esordio per i biancazzurri

Un solo punto ma diversi motivi per essere soddisfatti. Il Matino impatta per 1-1 col San Giorgio nella gara d’esordio del campionato di Serie D girone H. A mettere i sigilli sulla sfida sono stati Raiola, per i napoletani, e Giambuzzi, per i salentini.

L’esterno argentino, autore di un’ottima partita, si fa vedere già al 9′ con una discesa a destra e un cross per Ancora, leggermente impreciso. I granata rispondono con un pallonetto fuori misura di Di Franco. Al 17′ altro tiro-cross di Giambuzzi che impegna Cefariello, poi il Matino reclama un rigore per un fallo di mani in area ospite, senza successo. Mercorella prova un tiro di alleggerimento verso Convertini che è attento. Al 32′ la prima e unica palla gol del primo tempo: Giambuzzi scende a destra e crossa per Ancora che, di testa, pizzica la traversa. Sul fronte opposto il più attivo è Raiola.

Al 6′ della ripresa, lo stesso Raiola manda in vantaggio i suoi, con un destro perfetto su punizione che batte Convertini. Ma il Matino non si scoraggia e, dopo cinque minuti, riagguanta subito il pari: rigore per un mani in area ospite, batte Giambuzzi e Cefariello respinge ma proprio sui piedi dell’argentino che appoggia in porta l’1-1. Sempre il numero 2 di Branà, al 15′, sfiora la doppietta con un pregevole calcio di punizione che sfiora l’incrocio. Michelli è attento su Raiola alla mezzora, poi lo stesso Raiola ci riprova su punizione, mira larga. Nelle ultime battute si registrano un’azione personale di Gallo, con tiro alto, e un altro tiro-cross di Giambuzzi, non raccolto da Ancora.



Finisce 1-1. Domenica prossima, per la Virtus, trasferta a Sorrento.

—

IL TABELLINO

Parabita, Heffort Sport Village

domenica 19 settembre 2021, ore 15

Serie D/H 2021/22 – giornata 1

VIRTUS MATINO-SAN GIORGIO 1-1

RETI: 6′ st Raiola (SG), 11′ st Giambuzzi (VM)

VIRTUS MATINO: Convertini, Giambuzzi, Graziano, Marin, Michelli, Salto, Tarantino, Grandis, Ancora, Ruibal (43’ st Gallo), Inguscio (20’ st Pozzessere). A disp. Caputo, Alemanni, Fina, Poletì, Cavalieri, Damicis, Monopoli. All. Branà.

SAN GIORGIO: Cefariello, Greco, Mercorella (48’ st Scognamiglio), Cassese, Caprioli (18’ st Varela), Di Pietro, Di Franco (20’ st Piccolo), Navas, Raiola (45’ st Ruggiero), Mancini (42’ st Zecchinato), Jammeh. A disp. Barbato, Bertolo, Porcaro, Autieri. All. Squillante.

ARBITRO: Marin di Portogruaro.

NOTE: ammoniti Michelli, Tarantino (M), Cassese, Caprioli, Raiola, Jammeh (SG). Rec. 3 pt, 5′ st.

(foto: E. Giambuzzi, archivio SalentoSport/Coribello)

RISULTATI E CLASSIFICA