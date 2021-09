CASARANO – Esordio da tre punti sul campo del Gravina firmato Prinari-Dambros

Esordio da tre punti per il Casarano che passa a Gravina di misura.

Al 4′ è già vantaggio rossazzurro con Prinari, che capitalizza un assist di Dambros e la butta dentro. Tounkara sbaglia il raddoppio ma è sempre il Casarano a fare il gioco e, dal 45′, va anche in superiorità numerica per l’espulsione di Tuninetti (plateale sbracciata su Prinari).

Il raddoppio è bell’area e arriva al 47′ con Dambros. Il Gravina reclama un rigore a metà tempo per un presunto fallo di mano di Tordini, ma Monesi lascia correre. Il gol della bandiera del Gravina arriva a dieci dalla fine, grazie a Di Modugno.

Settimana fitta per i rossazzurri che, mercoledì, sfideranno il Nardò in Coppa Italia e domenica esordiranno in casa contro il Bisceglie.

IL TABELLINO

Gravina (Ba), stadio “Vicino”

domenica 19 settembre 2021, ore 15

Serie D/H 2021/22 – giornata 1

GRAVINA-CASARANO 1-2

RETI: 4′ pt Prinari (C), 2′ st Dambros (C), 32′ st Di Modugno (G)

GRAVINA: Vicino (1′ st Liso), Luongo, Kharmoud (26′ st Di Modugno), Giglio, Tuninetti, Sgambati, Chiaradia (26′ st Notaristefano), Pentimone (1′ st Chacon), Diop, fernandez, Borgia (1′ st Macario). All. Summa-Ragone.

CASARANO: Iannì, Signorelli (29′ st Manca), Coronese (33′ st Patronelli), Tounkara (32′ pt Maraschio), Sanchez, Tordini, Pipistrelli (32′ st Coria), Di Biase, tedesco, Prinari, Dambros (38′ st Anoumou). All. Calabuig.

ARBITRO: Monesi di Crotone.

NOTE: ammoniti Tordini, Tounkara, Manca (C); al 45′ pt espulso Tuninetti (G).

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto Centonze/FB Gravina)