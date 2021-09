NARDÒ – Poker di reti, spettacolo ed emozioni contro l’Altamura

Il Nardò di mister Totò Ciullo si presenta ai nastri di partenza calando un poker di reti al malcapitato Team Altamura. Non passano nemmeno 20 secondi che Puntoriere manda i suoi già in vantaggio con un mancino preciso. Al 20′ è raddoppio: Cancelli serve Puntoriere che la gira a Cristaldi ed è 2-0. L’Altamura reagisce al 23′ con un gol di Molinaro, complice una imperfetta chiusura della difesa granata. L’arbitro Papale di Copertino, al 24′, deve mettere mano ai cartellini pesanti: è rosso per Alfarano e Lorenzo che vanno in anticipo a fare la doccia per reciproche scorrettezze. Ma al 27′ è già 3-1 Nardò, grazie ad un preciso tiro di Cristaldi che non dà scampo a Spina. Ma le emozioni non finiscono: nella ripresa, rigore Altamura, batte Tedesco ed è palo alla destra di Petrarca. Il 3-2 altamurano, però, arriva alla mezzora con Kabine, da due passi. Ciullo stringe le maglie difensive dei suoi e riorganizza il centrocampo in maniera più accorta. la squadra tiene bene e non soffre più di tanto, trovando anche il punto del 4-2 a tempo scaduto con Mengoli.

Mercoledì c’è la Coppa Italia e c’è il derby contro il Casarano. Il prossimo impegno di campionato, invece, sarà la trasferta sul campo del Nola.

IL TABELLINO

Copertino, stadio “Vantaggiato”

domenica 19 settembre 2021, ore 15

Serie D 2021/22 – giornata 1

NARDÒ-TEAM ALTAMURA 4-2

RETI: 1′ pt Puntoriere (N), 20′ pt Cristaldi (N), 23′ pt Molinaro (A), 27′ pt Cristaldi (N), 30′ st Kabine (A), 46′ st Mengoli (N)

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Porcaro, Mileto, Alfarano, Cancelli, Van Ransbeeck (29′ st Mengoli), Mancarella (38′ pt Valzano), Dorini (44′ st Palazzo), Cristaldi (44′ st Masetti), Puntoriere (34′ st Mariano). All. Ciullo.

TEAM ALTAMURA: Spina, Clemente, Mattera, Errico, Cancelliere (10′ st Russotto), Monaco (10′ st Caruso), Baradji (24′ st Ziello), Lorenzo, Zerbo (19′ st Kabine), Molinaro, Tedesco. All. Pezzella (Squal.).

ARBITRO: Papale di Copertino.

NOTE: Ammoniti Van Ransbeeck, Petrarca, De Giorgi (N), Molinaro, Mattera, Russotto (A); espulsi: al 24′ pt Alfarano (N) e Lorenzo (A) per reciproche scorrettezze. Al 28′ st Tedesco calcia sul palo un rigore.

(foto Cardone)

