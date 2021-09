VOLLEY – Capolavoro dei Fefè-Boys: Italia Campione d’Europa 2021!

Come la nazionale di calcio di Roberto Mancini. Come la nazionale di volley femminile di Davide Mazzanti. Come Sonny Colbrelli nel ciclismo, pochi giorni fa. E come i ragazzi e le ragazze che ci hanno fatto esultare alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. È oro anche nel volley maschile! Coach Fefè De Giorgi da Squinzano ha fatto un capolavoro: subentrato alla guida della nazionale di volley dopo una bruciante eliminazione ai quarti di Tokyo contro l’Argentina, il coach azzurro ha plasmato dal nulla un gruppo fondamentale, fatto di ragazzi tecnici, terribili e sfrontati. E terribilmente forti!

La finale con la Slovenia è stata tiratissima. Niente a che vedere con la gara dei gironi, chiusa sul 3-0 da Giannelli e compagni. Un primo set di difficoltà, perso in volata per 25-22, poi la riscossa nel secondo, una volta scrollata la tensione: 20-25 Italia. Gli sloveni bombardano dalla linea dei nove metri e la nostra ricezione soffre tanto: il terzo va ancora a loro, che ci restituiscono il 25-20. Il quarto parte male: la Slovenia va avanti di 2, 3, ma gli azzurri non mollano niente e mettono la freccia a metà parziale, chiudendo poi a +5.

La Slovenia schizza via dai blocchi e va sul +3 ma l’Italia non lascia nulla. Poi Michieletto sforna ace su ace dal servizio e andiamo avanti 8-12. Il ritorno della Slovenia è contenuto bene e l’urlo azzurro arriva dopo una battuta errata dai nostri avversari. Siamo Campioni d’Europa per la settima volta nella nostra storia, dopo 19 anni e dopo aver gettato via, ma con una squadra totalmente diversa, la corsa al podio olimpico. E questo risultato, senza dubbio, ha la firma di Fefè De Giorgi.

La rosa dei Campioni d’Europa: Simone Giannelli, Fabio Balaso, Gianluca Galassi, Riccardo Sbertoli, Yuri Romanò, Simone Anzani, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Alessandro Piccinelli, Fabio Ricci, Giulio Pinali, Lorenzo Cortesia, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

(foto CEV)