CD GALLIPOLI-MELENDUGNO – È monologo giallorosso con Doukoure e Negro sugli scudi

Di fronte ad una buona cornice di pubblico, il Città di Gallipoli di mister Carrozza non stecca l’esordio casalingo, travolgendo il Melendugno con un perentorio 4-0.

La partita, di fatto, è stata un monologo giallorosso, con Scialpi e compagni che sin dai primi minuti alzano il baricentro, prendendo il comando delle operazioni. Pronti via e il CD Gallipoli già al decimo minuto sblocca il match, dopo un intelligente suggerimento di Nuzzo per Negro, sul quale interviene in anticipo Saracino, che maldestramente batte il proprio portiere con una beffarda palombella. Il CD Gallipoli ringrazia e riparte con maggiore convinzione, sull’onda dell’entusiasmo giunge il raddoppio di Doukoure, che sfrutta uno splendido suggerimento di Negro, scappa sul filo dell’off side, anticipa il portiere Nuzzaci e freddandolo con un preciso colpo di testa. Da qui al fischio di chiusura della prima frazione di gioco è ancora Doukoure a sfiorare la segnatura, per il resto il CD Gallipoli mantiene la gestione della gara con disinvoltura e senza mai andare in affanno, malgrado qualche tentativo del Melendugno di creare apprensione alla retroguardia giallorossa.

Alla ripresa del gioco la fisionomia della gara non cambia, il CD Gallipoli spinge per chiuderla e ci riesce al 10’ con una brillante azione corale avviata da Sansò, che serve l’accorrente Doukoure, la cui conclusione non concede possibilità di parata all’estremo difensore del Melendugno. Per l’attaccante ivoriano è la doppietta personale che di fatto chiude la contesa. Il CD Gallipoli è padrone della gara e, almeno per quanta riguarda le segnature, la chiude definitivamente al quindicesimo minuto con il folletto Negro, che, dopo aver eluso la marcatura avversaria, conclude con uno splendido sinistro a giro calando il poker definitivo. Per Negro è il primo gol stagionale in campionato. Dopo il 4 a 0, la gara cala notevolmente di intensità, il CD Gallipoli mantiene il controllo totale del match, il Melendugno non osa più di tanto, con mister Carrozza che da vita ad una fitta girandola di cambi.

Giovedì per i giallorossi ci sarà il ritorno di coppa contro il Taurisano, mentre il campionato vedrà Scialpi e compagni saranno ospiti del Brilla Campi. Il Melendugno, invece, ospiterà il PS Legend Ginosa.

IL TABELLINO

CD GALLIPOLI-G. MELENDUGNO 4-0

RETI: 10′ pt aut. Saracino, 24′ pt e 11′ st Doukoure, 15′ st Negro

CD GALLIPOLI: Passaseo, Schirosi (27’ st Vigliotti), Cardinale, Matere, Carrozza, Vergori, Negro (15’ st Malerba), Sansò, Doukoure (15’ st Iurato), Scialpi, Nuzzo (20’ st Mucciaccia). All. Carrozza.

G. MELENDUGNO: Nuzzaci, De Giorgi, Greco, Nocco, Magnolo, Saracino (13’ st Colagiorgio), Vergari (33’ st Pastore), De Mitri (29’ st Leo), Brindisi (29’ st Tarantino), Palma, Lenti (4’ st Delle Site). All. Castrignanò

ARBITRO: Rossi di Molfetta