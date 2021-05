ECCELLENZA/B – Recupero, tris Martina alla Deghi: la nuova classifica

Un gol di Camporeale alla mezzora del primo tempo e una doppietta di Pignataro, al 29′ e al 50′ della ripresa, regalano al Martina i tre punti nel recupero di campionato giocato a San Pietro in Lama contro la Deghi, posticipo dell’ottava giornata nel girone B di Eccellenza.

Il Martina, nella ripresa, ha anche fallito un calcio di rigore con Delgado, che ha spedito il “cucchiaio” sulla traversa. La formazione orange, poi, ha chiuso in dieci uomini l’ultimo quarto d’ora per via dell’espulsione di Romano per doppia ammonizione.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

(giornata n. 9)

dom. 09.05 h 16.30: AEL Grottaglie-DC Otranto, Ginosa-Toma Maglie, Martina-Racale, S. Massafra-Gallipoli, Ugento-Castellaneta, V. Matino-Deghi

(riposa: Sava)