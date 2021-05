MAGLIE – Esposito, la porta giallorossa è in mani sicure: “Si deciderà tutto il 6 giugno…”

Nella ripartenza sprint del Maglie di mister Claudio Luperto, vi è, senza dubbio, la firma autentica del portierone Adriano Esposito, che, in questa stagione, si sta confermando come uno dei migliori portieri dell’intera Premier League Pugliese. Leader indiscusso e valore aggiunto della formazione giallorossa, in grado di lasciare il segno in diverse circostanze, una su tutte, la sfida contro il Gallipoli, quando è riuscito ad ipnotizzare Manisi dal dischetto. Un secondo posto inaspettato, figlio di un gruppo unito e coeso, come racconta lo stesso Esposito in esclusiva ai nostri microfoni.

LA FORZA DEL GRUPPO – “Le sensazioni, dopo questo avvio, sono ovviamente positive, ma questo non deve assolutamente farci fare calcoli affrettati. I risultati sono figli della grande coesione ed unità di intenti del nostro gruppo. Dire che si è un gruppo vero, a volte, è abbastanza semplice, noi invece lo abbiamo dimostrato e confermato sul campo, in diverse situazioni. Si vince soltanto remando tutti dalla stessa parte, grazie anche al contributo di chi entra dalla panchina, come avvenuto diverse volte in stagione. Noi oggi dobbiamo guardare partita dopo partita, i calcoli li faremo a fine stagione”.

INCOGNITA GINOSA – “Ad oggi, non sappiamo nemmeno se la partita verrà disputata, quindi è anche difficile parlare di che match potrà essere. Dal canto nostro la prepareremo con grande attenzione, fino a quando non ci saranno notizie ufficiali, consapevoli che, in questo campionato, non ci saranno sfide semplici. Purtroppo sapevamo di poter incorrere in situazioni come questa, quindi non bisogna abbassare mai la concentrazione, pensando solo ed esclusivamente a lavorare“.

SPRINT FINALE – “Questo campionato si deciderà il 6 giugno, giorno dell’ultima giornata. Guardando la classifica possiamo vedere come vi sono diverse squadre in lizza per i primi quattro posti, quindi fare pronostici diventa quasi impossibile. Centrerà i playoff chi sbaglierà meno e riuscirà ad avere maggiore continuità”.

(foto: A. Esposito in azione – ©Asd Toma Maglie)