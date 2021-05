NARDÒ – Due magie di Scialpi e Nicolao e il Toro riagguanta il Gravina

In due minuti, dal 30′ al 32′ della ripresa, due magie di Scialpi e Nicolao consentono al Nardò di recuperare il doppio svantaggio sul Gravina. Finisce 2-2 al “Vicino” il recupero della 25esima giornata di Serie D, fortemente condizionato dal vento che è stato uno dei protagonisti della sfida.

Parte bene il Gravina che, al minuto 11, costruisce la prima minaccia alla porta di Milli: Ben Khalel va via a destra e scarica per Chiaradia che, però, allarga troppo la mira. Le due squadre tendono a non scoprirsi e hanno più di qualche problema a costruire gioco, su un terreno dal rimbalzi non proprio uniformi e sotto le forti raffiche di vento. La squadra di De Candia, però, al 27′ riesce a passare avanti: nel momento migliore del Nardò, Messori beffa la difesa granata dopo una bella azione tra Cianci e Chiaradia. Il Nardò replica con una punizione di Caputo, ma la difesa locale riesce a cavarsela. È sempre l’ex Casarano, ancora su punizione, a costruire un’altra palla gol per gli ospiti: sul suo cross, però, né De Giorgi, né Tornros, arrivano in tempo per la deviazione vincente. La formazione barese si fa avanti al 34′ con un dialogo tra Chiaradia e Messori: quest’ultimo, però, sbaglia il tocco di ritorno e l’azione sfuma. Sempre Messori, a cinque dalla fine, perde l’attimo buono per la battuta in porta, favorendo il recupero dei difensori di Danucci. Il Nardò riesce a trovare il punto del pari al 42′, con un tocco di Stranieri servito da un’altra punizione di Caputo, ma l’arbitro rileva un off-side tra le proteste ospiti. Al riposo si va sul vantaggio di misura per il Gravina.

È dei gialloblù la prima palla gol della ripresa: notevole azione di Cianci, palla per Chiaradia che, però, fallisce la battuta. Al quarto d’ora, il Gravina replica: un tiro-cross di Messori, allungato dal vento, mette un po’ in difficoltà De Giorgi che devia il pallone oltre la traversa, rischiando un po’. È un buon momento per i locali che al 17′ sfiorano il raddoppio con Abayian e lo trovano al 18′ con un gran tiro di Terrevoli che non lascia scampo a Milli. Al 25′, poi, Toskic sfiora il tris su punizione, radente al palo. Il Nardò si fa vedere con un cross di Potenza, bloccato da Pakgratis, e una deviazione sotto misura di Tornros che mette un po’ in subbuglio la difesa locale. E allora, come successo contro il Fasano, ci pensa Scialpi: punizione dal limite, palla a scavalcare il portiere e gol del 2-1. Nemmeno il tempo di capire cosa è successo e il Gravina prende anche il secondo: Nicolao entra in area dalla sinistra, supera di forza due avversari e scocca un destro imparabile all’incrocio dei pali. È 2-2. Da quel momento in poi, non succede granché, se non un tiro debole di Campiello che non impensierisce Milli; un tiro di Chiaradia sull’esterno della rete e una girata di Gilli di testa, smorzata da Trinchera e bloccata da Milli.

Bella partita al “Vicino”, chiusa con un buon pareggio che, per quel che si è visto, potrebbe rispecchiare un risultato più che giusto.

Domenica prossima i granata riceveranno l’Andria; il Gravina, invece, ospiterà il Molfetta.

IL TABELLINO

Gravina, stadio “Vicino”

mercoledì 5 maggio 2021, ore 15

Serie D/H 2020/21 – recupero giornata 25

GRAVINA-NARDÒ 2-2

RETI: 27′ pt Messori (G), 18′ st Terrevoli (G), 30′ st Scialpi (N), 32′ st Nicolao (N)

GRAVINA (3-4-1-2): Pagkratis – Perez, De Gol, Gilli – Ben Khalek, Messori, Toskic, Chiaradia – Terrevoli, Cianci (23′ st Gjonaj) – Abayian. A disp. Martellone, Dentamaro, Chiavazzo, De Feo, Cappiello, Bisconti, Correnti, Gjini. All. De Candia.

NARDÒ (4-2-3-1): Milli – Stranieri (11′ st Scialpi), De Giorgi (26′ st Granado), Romeo, Nicolao – Valzano, Cancelli – Rimoli (9′ st Massari), Potenza, Caputo (50′ st Lezzi) – Tornros. A disp. Centonze, trinchera, Mengoli, Politi, Dorini. All. Danucci.

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: De Golo, Gilli, Visconti (G), De Giorgi (N). Recupero: 1′ pt, 5+1′ st.

(foto: A. Scialpi, archivio – ©Coribello-SalentoSport)