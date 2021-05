ECCELLENZA/B – Otranto, al via una settimana di fuoco: il programma e gli arbitri della 10ª giornata

Sarà Otranto-Ugento il match principale della decima giornata di Eccellenza pugliese, girone B. Il confronto diretto tra la capolista e la compagine giallorossa avrà, sicuramente, una grossa valenza in chiave playoff, giacché si affrontano la prima e la quarta in classifica. Per l’Otranto sarà una settimana di fuoco con tre gare casalinghe: domani, l’Ugento; giovedì 20, col Martina nel recupero; domenica 23, col Castellaneta.

Il Martina, vice capolista, sarà di scena al “Bianco” contro un Gallipoli rinfrancato dalla vittoria, in rimonta, di Massafra. La squadra di Manca può ancora ambire ad un piazzamento nei playoff così come il Maglie, che, a Leverano, ospita il Massafra. Il Matino, come detto dalla sua presidentessa, Cristina Costantino (QUI), non può più sbagliare: al “Basurto” di Racale, domani pomeriggio, si giocherà molte delle sue chance playoff. Spareggi a cui può anche ambire il Sava, ospite, a San Pietro in Lama, della Deghi.

Il programma e gli arbitri della decima giornata:

dom. ore 16.30

Toma Maglie-S. Massafra: Paolo Cipriani di Molfetta (Curci-Dellaquila) – a Leverano

Atl. Racale-Virtus Matino: Ruggiero Doronzo di Barletta (Minerva-Luggeri)

DC Otranto-Ugento: Domenico Petraglione di Termoli (Magnifico-Prigigallo)

Deghi-Sava: Cristiana Laraspata di Bari (Spedicato-Battista)

Gallipoli-Martina: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto (De Marzo-Calabrese)

riposano: Castellaneta e Grottaglie

–

CLASSIFICA: DC Otranto 19 (giocate 7) – Martina 16 (7) – Maglie 15 (7) – Ugento 14 (8) – V. Matino 12 (8) – Gallipoli 11 (7) – Sava 11 (7) – S. Massafra 8 (8) – Racale 6 (7) – Grottaglie 4 (8) – Deghi 3 (7) – Castellaneta 3 (9).

—

Nel girone A, questo è il programma delle gare:

Audace Barletta-UC Bisceglie: Roberto Aratri di Bari (Scrima-Amatore)

Real Siti-Barletta 1922: Michele De Pinto di Bari (Lovecchio-D’Ambrosio)

Orta Nova-AT San Severo: Salvatore Montanaro di Taranto (Rizzi-Ambasciati)

Vigor Trani-Mola: Federico Paladini di Lecce (Di Muzio-Mazzarelli)

riposano: Vieste, Corato e Manfredonia

–

CLASSIFICA: Manfredonia 20 (8) – Barletta 18 (7) – Corato 15 (7) – A. Barletta 11 (8) – Mola 10 (7) – Vigor Trani 8 (6) – Orta Nova 6 (7) – UC Bisceglie 5 (6) – Atl. Vieste 4 (7) – AT San Severo 4 (7) – Real Siti 2 (6).