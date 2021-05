TENNIS – Ct Maglie, weekend intenso: esordio per la B maschile a Roma. Le ragazze di C a Melfi

Il Circolo Tennis Maglie, dopo la salvezza ottenuta dalla formazione di Serie C maschile, esordisce in un girone abbastanza difficile nel torneo di B1, insieme a SC Nuova Casale Monferrato Alessandria, Ct Ragusa, Circolo Castellazzo Roma, Ct Lanciano, Tc Open Orvieto e i romani del Forum Sc, contro i quali il Maglie esordirà in trasferta domani, 16 maggio, a partire dalle ore 10.

Scenderanno in campo gli stessi della scorsa stagione: Erik Crepaldi (2.2), Francesco Garzelli (3.3), Lorenzo Maria Lorusso (2.3), Daniel Bagnolini (2.4), Silvio Mencaglia (2.5), Mattia Leo (2.6), Gabriele Frisullo (3.1), Pierpaolo Puzzovio (3.3), Marco Baglivo (3.5). La squadra sarà guidata da Michele Pasca, Mattia Leo e Gabriele Frisullo.

Di contro, i romani schierano: Andrei Chepelev, Szymon Kielan, Luciano Carraro, Claudio Cardone, Edoardo Testa, Gian Matias Casale e Lorenzo Galano.

La C femminile, oggi, giocherà a Melfi, sfida decisiva per la promozione in B. In campo, guidate da Carola Liaci e Marco Cezza: Carlotta Mencaglia (2.4), Emily Di Giannantonio (2.7), Asia Pellegrino (2.8), Elena Luceri (3.3), Ginevra Puce (3.3), Silvia Romano (4.2). Per il Melfi: Gabriella Duca (2.5), Elena Francese (2.8), Anita Di Pietro (2.8), Valentina Brienza (3.2), Sara Francese (4.1).

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Ci attende un fine settimana molto intenso con l’esordio della squadra maschile di serie B1 in trasferta a Roma dove ci presenteremo con la formazione al completo per cercare di partire con il piede giusto. E’ interessante vedere i progressi dei giovanissimi giocatori del vivaio in proiezione del campionato di serie A che avrà inizio in autunno. Nella serie C femminile, dopo la vittoriosa prestazione contro il Monopoli, ci confronteremo contro una squadra, il Melfi, attrezzata anch’essa per il salto di categoria. Pertanto, la partita sarò decisiva per una delle due squadre per continuare i sogni di promozione in serie B”.