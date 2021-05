SERIE D/H – Al via la 30ª, uno snodo cruciale per questo campionato? Il programma e gli arbitri

A cinque giornate dalla fine ogni gara diventa fondamentale per raggiungere i propri obiettivi. La trentesima giornata del girone H di Serie D è uno snodo cruciale per questo campionato. C’è ancora un rinvio: Sorrento–Brindisi non si giocherà per la positività di alcuni atleti biancoazzurri.

Il Taranto capolista, dopo la sconfitta con il Portici, dovrà vincere a Molfetta per rimanere saldamente in vetta. I biancorossi, senza ormai più un obbiettivo, arrivano da due sconfitte. Il match che potrebbe valere una stagione è quello tra Picerno e Casarano. I rossoblù lucani sono reduci da cinque vittorie consecutive e puntano un po’ più da vicino il Taranto. I rossoazzurri hanno bisogno di dare una risposta, dopo le tre sconfitte in serie. Per la squadra di Nevio Orlandi, potrebbe essere l’ultima chance per tentare l’assalto alla vetta e anche consolidare una posizione in griglia playoff.

Il Lavello ospiterà il Fasano, a caccia di punti per archiviare la pratica salvezza. Il match tra Altamura e Andria potrebbe essere un crocevia importante per entrambe le compagini. I biancorossi hanno perso qualche punto di troppo, ma possono ancora sperare in un posto negli spareggi promozione. Gli uomini di Panarelli vogliono difendere la loro posizione. In ottica playoff risulta fondamentale anche la gara tra Bitonto e Aversa. I granata, però, sono in un periodo positivo e ora la salvezza è una operazione più che fattibile. Il Cerignola, senza ormai grosse ambizioni di classifica, ospita il Gravina, che arriva da cinque risultati utili di fila e ha ancora bisogno di punti per uscire dalla griglia playout. Il Nardò andrà a Francavilla per giocarsi le ultime chance playoff. Sulla strada dei granata però c’è la compagine lucana, ferma nella zona bollente della classifica. Chiude il turno il derby campano e spareggio salvezza Portici–Puteolana.

Il programma e le designazioni della trentesima giornata:

dom. ore 16

CERIGNOLA-GRAVINA: Giuseppe Sassano di Padova (Boato-Morsanuto)

PICERNO-CASARANO: Fabrizio Pacella di Roma 2 (Cucinotta-Rainieri)



BITONTO-REAL AVERSA: Giorgio Bozzetto di Bergamo (De Santis-Mainella)



FRANCAVILLA-NARDÒ: Paolo Grieco di Ascoli Piceno (Savino-Ciannarella)



LAVELLO-FASANO: Gianluca Martino di Firenze (Jordan-Raimo)



MOLFETTA-TARANTO: Francesco Burlando di Genova (Degiovanni-Consonni)



PORTICI-PUTEOLANA: Fabio Franzò di Siracusa (Isolabella-Frunza)



TEAM ALTAMURA-FIDELIS ANDRIA: Filippo Colaninno di Nola (Balbo-Marchese)



SORRENTO-BRINDISI: Rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA: Taranto 56 – Az Picerno* 52 – Lavello 49 – F. Andria e Casarano 48 – Bitonto 45 – Nardò 44 – T. Altamura 43 – Molfetta 41 – A. Cerignola* 40 – Sorrento 35 – Fasano 34 – Aversa 30 – Gravina e Francavilla 28 – Portici e Brindisi* 25 – Puteolana* 24.