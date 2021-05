GALLIPOLI – Il vp Costantini: “D’ora in avanti serve solo vincere, margini d’errore ormai inesistenti”

Dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite, il Gallipoli del nuovo mister Massimo Manca è riuscito a tornare dalla difficile trasferta di Massafra con un successo importantissimo, che mantiene vive le speranze playoff dei giallorossi. I giallorossi ora dovranno provare a conquistare bottino pieno nei prossimi quattro impegni, come racconta in esclusiva ai nostri microfoni il vicepresidente Luciano Costantini.

MASSAFRA – “La sfida di domenica per noi era fondamentale, si poteva solo vincere e così è stato. Ormai i margini d’errore sono inesistenti, quindi un passo falso poteva costarci caro, perchè i bonus sono stati già spesi. Ribaltare il match non era affatto semplice, ma i ragazzi hanno tirato fuori un’ottima ripresa, centrando un successo molto importante”.

NUOVO MISTER – “L’arrivo di mister Manca ha portato, sia nei calciatori sia nei dirigenti, nuova consapevolezza. Sappiamo che in un esonero non è mai colpa del solo allenatore, quindi la colpa di quanto avvenuto è da dividere tra noi società, la squadra ed il mister, questo è giusto sottolinearlo. Dopo la decisione della scorsa settimana, la squadra ha preso coscienza degli errori fatti, giocando con la volontà unica di centrare il successo”.

MARTINA – “Domenica affronteremo quella che a detta di tutti è una delle squadre più attrezzate del girone. Naturalmente arrivati a questo punto per noi cambia davvero poco l’avversario che andiamo ad affrontare, proprio perchè serve solo vincere. Ci auguriamo di ripetere la prestazione di domenica scorsa e di portare a casa il bottino pieno. Oggi serve solo remare tutti nella stessa direzione, facendo quadrato e provando a tirare fuori il massimo da queste ultime quattro partite, che per noi rappresentano quattro finali, da non sbagliare”.

(foto: Costantini col ds Leucci – ©Coribello-SalentoSport)