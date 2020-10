GALLIPOLI-UGENTO – Un tempo per parte, tante emozioni, ma il derby giallorosso finisce in parità

Si apre con l’1-1 dell’Antonio Bianco l’Eccellenza 2020/2021 di Gallipoli e Ugento, protagonisti di un match equilibrato, combattuto e ricco di emozioni. Le prime, arrivano al quinto, quando Manisi impegna Bibba su punizione, costringendolo alla deviazione in angolo. Al decimo risposta ugentina affidata a Sciacca, che calcia da due passi a botta sicura e su cui è decisivo ad immolarsi Papallo. Ancora Ugento al ventiseiesimo, quando Garcia spreca da buona posizione calciando troppo centralmente per impensierire De Santis. Il Gallipoli la sblocca al trentottesimo: calcio d’angolo battuto corto, cross con il contagiri di Manisi che trova sul secondo palo Medina, libero di battere Bibba di testa.

Dopo l’intervallo è arrembaggio Ugento, anche se soprattutto con tiri da fuori come all’ottavo, quando Soria sfiora il palo mettendo i brividi a De Santis. Il giovane estremo è poi attento al diciottesimo nel deviare in angolo il gran destro al volo di Sansò, appena entrato e che ha avuto subito un grande impatto sul match. Alla mezz’ora il Gallipoli prova ad alleggerire la pressione dell’undici di Oliva. Tayey si guadagna un calcio di punizione al termine di una grande di scesa, ma la spreca calciando alto. Al trentatreesimo Regner sfiora la magia, liberando al tiro con il piede debole che fa la barba al palo. E’ il preludio al gol che arriva al trentottesimo: Garcia si procura un calcio di rigore per fallo di Buongarzoni, Sansò è freddo per il più classico dei gol dell’ex. Due minuti ed il Gallipoli ha sul destro di Tayey la palla del nuovo vantaggio, ma il suo destro a premiare l’assist di Echarri coglie la traversa interna e sbatte forse oltre la linea: per il guardalinee non è gol, e il risultato finale sarà 1-1. Domenica prossima: De Cagna-Gallipoli e Ugento-Maglie.

Gallipoli, “Stadio Antonio Bianco”

domenica 4 ottobre 2020, ore 15.30

Eccellenza Puglia girone B 2020/21 – giornata 1

GALLIPOLI – UGENTO 1-1

RETI: 42’ pt Medina(G), 39’st Sansò rig. (U)

GALLIPOLI: De Santis, Papallo, Sindaco, De Leo, Buogarzoni, Mangione, Tayey, Medina (42’ st Greco), Macchia (13’ st Porcino), Manisi, Echarri. Allenatore. Toma. A disposizione: Martinez, Carrino, Natali, Frulio, Montenegro, Potenza, Ferramosca. All. Toma.



UGENTO: Bibba (34’ st Russo), Musio (34’ st Solidoro U.), Iannone, Diarra (17′ st Sansò), Martinez, Vergori, Chirivì C. (6’ st Solidoro G.), Soria, Sciacca, Regner, Lucas Garcia. A disposizione: Russo, Signore, Volpicelli, Tardini, Chirivì E., Pino. All. Oliva.

ARBITRO: Giordano di Matera.

NOTE: ammoniti Solidoro G., Soria e Vergori (U), Manisi (G). Angoli 4-4.

