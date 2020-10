S. MASSAFRA-V. MATINO – Giambuzzi ancora decisivo, primi tre punti per i biancazzurri

Basta un guizzo dell’argentino Giambuzzi allo scadere della prima frazione, per regalare alla Virtus Matino il successo all’esordio in campionato, terzo nelle prime tre uscite stagionali.

Il primo tempo è ben giocato da entrambe le compagini, con i padroni di casa che intorno alla metà del tempo sfiorano il vantaggio con Cannito prima e Pinto poi. Poco dopo la mezz’ora è Alemanni a provarci, ma la sua conclusione termina alta.

Proprio quando tutto sembrava portare all’intervallo arriva la perla firmata Giambuzzi, che con un perfetto calcio di punizione, fulmina Galitelli, trovando il suo terzo centro consecutivo stagionale.

Nella ripresa parte benissimo il Massafra con il Matino che prova a rispondere di rimessa. Nel prima parte della seconda frazione è Pinto ad avere due buone occasioni, ma entrambe le volte svetta bene di testa non trovando, però, lo specchio della porta. Al minuto 20 è Zotti a provarci direttamente su calcio piazzato, con la sfera però che non centra il bersaglio grosso. Con il passare dei minuti la pressione tarantina si affievolisce, il Matino gestisce bene, portando a casa i primi tre punti della stagione.

IL TABELLINO

Massafra, Stadio Comunale “G.De Bellis”

domenica 4 ottobre 2020, ore 15.30

Eccellenza Puglia girone B 2020/21 – giornata 1

SOCCER MASSAFRA-VIRTUS MATINO 0-1

Rete: 45’+1 pt’ Giambuzzi

MASSAFRA: Gallitelli, Stranieri, Mancino (Pinto A.), Dentamaro, Anglani (Bitetti), Macaluso, Serri (Dimatera), Cannito (Ranieri), Pinto N. (Tisci), Zotti, Forbes. A disposizione: Pizzaleo, Amendolagine, Pinto A., Diprizio, Cantalice, Bitetti, Tisci, Dimatera, Ranieri. All. D’Alena



VIRTUS MATINO: Lopez, Margagliotti C. (Cavalieri), Tundo, Fina, Stele, Salto (K), Giambuzzi, Facundo, Caruso (Botrugno), Alemanni (Malandra), Margagliotti N. (Gonzalez) A disposizione.: Leopizzi, Kone, Malandra, Botrugno, Gonzalez, De Santis, Lauretti, Cavalieri, Salguero. All. Branà

Ammoniti: Gallitelli e Pinto N. per il Massafra; Facundo e Margagliotti N. per il Matino Espulsi:/ Recupero: 1’ pt – e 2’ st

QUI RISULTATI E CLASSIFICA