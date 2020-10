Dopo l’esonero di Orazio Mitri, la Toma Maglie, come anticipato dalla nostra redazione, ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico che risponde al nome di Claudio Luperto. Per il tecnico ex Gallipoli si tratta di un ritorno, poiché negli anni ’90, ha già indossato da calciatore la casacca giallorossa. Ora, dopo l’ottima stagione in sella alla panchina…