NARDÒ – I granata tengono per un tempo, ma nella ripresa il Picerno cala il tris

Crolla sotto i colpi di un Picerno coriaceo e concreto, il Nardò di mister Danucci, che all’esordio stagionale interno, incassa un pesantissimo 0-3.

Mister Ginestra si affida al tandem offensivo Iadaresta-D’Angelo come vertici del suo 3-5-2, Danucci risponde con il 4-3-3 ed il neo acquisto Gallo nel tridente. L’inizio di partita è a ritmi vertiginosi, soprattutto per merito di un Picerno convinto ed aggressivo. Due minuti e subito Konè dalla destra impensierisce Mirarco, attento nel farsi trovare pronto. Al 5’ dal versante opposto Guerra mette in mezzo per Iadaresta, che di testa manda alto di non poco. Due minuti ancora e D’Angelo dalla distanza cerca la prodezza balistica vedendo Mirarco fuori dai pali: palla alta oltre la traversa. Il Nardò, scottato dal forcing avversario iniziale, prende le misure ed entra nel vivo del match, iniziando a sua volta a pressare l’undici di Ginestra. Al 12’ grandissima conclusione di Gallo: il suo mancino da fuori fa la barba alla traversa. Al 20’ tocca a Potenza inventare per la testa di Caputo, decisivo l’intervento del neo entrato Parisi che salva in extremis. A metà tempo si registra un fisiologico calo dei ritmi fino ad allora vertiginosi, il Nardò tiene in mano il pallino del gioco mancando però nella conclusione finale, cercata solo con Mengoli dalla distanza. Al 42′ è anzi il Picerno a sfiorare il vantaggio: Parisi vince il duello in area e offre a Guerra, ma il mancino dell’esterno sinistro è alto.

Nella ripresa, però, il Picerno accelera e domina. Al 14′ subito vantaggio: Iadaresta con furbizia guadagna una punizione, e Pitarresi scodella per Girasole, difensore di ruolo ma abilissimo nel girare alle spalle di Mirarco. Appena due minuti e il Picerno raddoppia, questa volta direttamente da calcio da fermo grazie a Dettori, che disegna una parabola imparabile per Mirarco. Il Nardò del secondo tempo è tutto nelle furenti proteste della mezz’ora, quando Caruso tocca Caputo lanciato a rete: per il direttore di gara non c’è contatto, e i granata si spengono definitivamente lì. Nel finale il Picerno va così sul velluto, trovandosi a calare il tris in ripartenza allo scadere, quando Zito regala ad Esposito un pallone facile che l’attaccante finalizza agevolmente.

IL TABELLINO

Nardò, Stadio Giovanni Paolo II

domenica 4 ottobre 2020, ore 15

Serie d girone H 2020/21 – giornata 2

NARDÒ-AZ PICERNO 0-3

RETI: 14′ st Girasole, 16′ st Dettori, 45′ st Esposito

NARDÓ: Mirarco; Palazzo (31′ st Raia), Trinchera, Stranieri, Spagnolo, Mengoli (25′ st Valzano ), Scialpi (16′ st Cuomo ), Cancelli ; Gallo (16′ st Lamacchia), Caputo, Potenza . A disp.: Centonze, De Giorgi, Marulli, Miccoli, Angelini, All.: Danucci.

AZ PICERNO Caruso; Finizio, Nossa, Girasole; Konè (13′ pt Parisi), Pitarresi, Dettori, Santarcangelo, (24′ st Piccione), Guerra (15’ st Zito ); D’Angelo (15’ st Esposito), Iadaresta. A disp: Guliani, Oyeawale, Orsi, Caiazza, Leone. All.:Ginestra.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa.

NOTE: match disputato a porte chiuse. Ammoniti: Stranieri (N); Iadaresta , Esposito(P). Angoli: 5-6. Rec.: pt 2′, st 4′.

