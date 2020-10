ATLETICO RACALE-DC OTRANTO – Meneses trascina gli idruntini, la truppa Sportillo crolla all’esordio

Termina con un sorprendente 0-3 la sfida d’esordio di campionato, che al Basurto di Racale, vedeva i padroni di casa dell’Atletico Racale, ospitare la De Cagna Otranto. Una sfida dai due volti, con l’errore dal dischetto di Lopez in avvio di gara che ha, di fatto, condizionato l’andamento del match, e con l’Otranto in grado poi di trovare il vantaggio, gestendo e chiudendo la contesa nel migliore dei modi.

Dopo un avvio di gara combattuto, al minuto 15 è appunto il Racale a sciupare l’occasione di portarsi in vantaggio con Lopez, che dal dischetto spreca tutto spedendo il pallone a lato, seppur di poco. La DC Otranto ne approfitta, trovando il vantaggio sul finale di tempo: azione di Villani sulla destra, palla per Cisternino che da pochi passi sentenzia Passaseo firmando l’1-0 ospite. La De Cagna, forte del vantaggio, gestisce bene il gioco anche in avvio di ripresa, trovando un micidiale uno-due a cavallo della mezz’ora. Il bomber cileno Meneses, al 28′, si presenta a tu per tu con Passaseo firmando il punto dello 0-2. Cinque minuti più tardi è ancora Meneses a battere l’ex Gallipoli con una bella conclusione di controbalzo dal limite dell’area.

Continua il momento positivo per la De Cagna che dopo il bel passaggio in Coppa, parte con il piede giusto anche in campionato e domenica prossima ospiterà il Gallipoli. Si lecca le ferite il Racale, che cercherà il pronto riscatto nella difficile trasferta di Manduria di domenica 11.

IL TABELLINO

Racale, stadio Basurto

domenica 4 ottobre 2020, ore 15:30

Eccellenza girone B Puglia 2020/21 – giornata 1



ATLETICO RACALE-DE CAGNA OTRANTO 0-3

RETI: 42′ pt Cisternino, 28′ st e 33′ st Meneses

ATLETICO RACALE: Passaseo, Macchia (7′ st Schirosi), Romano (30′ st Ruberto), Aprile (7′ st Calò), Casalino, Greco M., Barone, Portaccio, Mosca, Lopez, Girardi (7′ st Pirretti). All. Sportillo.

DE CAGNA OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella, Palumbo, Schiavone, Schirinzi, Falco (42′ st Marzo), Mariano, Meneses, Villani (47′ st Piccinno), Cisternino (47′ st Desiderato). All. Cecconi (Manco squalificato).

ARBITRO: Ancona di Taranto.

NOTE: ammoniti Macchia, Pirretti, Calò, Palumbo, Plevi, Meneses. Al 15′ pt Lopez calcia a lato un rigore.

