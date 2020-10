CASARANO – Sansone apre le danze, Rodriguez la riacciuffa nel finale. Le serpi tornano da Portici con un punto

Termina con un pareggio per 2-2 la sfida che vedeva il Casarano affrontare il Portici in terra campana. Un punto che muove la classifica, ma che non può lasciare pienamente soddisfatti gli uomini di Feola.

Pronti via ed il Casarano è subito in vantaggio. Minuto 2, lancio in profondità di Onda, Sansone raccoglie la sfera e s’invola verso la porta avversaria, freddando Schaeper con una precisa conclusione che termina la sua corsa alla destra dell’estremo difensore campano. Trovato il vantaggio il Casarano sembra poter gestire il vantaggio, ma è proprio in quel momento che i padroni di casa trovano il pareggio, quando al minuto 18, Carnevale con un tiro ravvicinato sotto porta, batte l’incolpevole Guido.

La fase centrale di gara è ben giocata da entrambe le formazioni che provano a ribattere colpo su colpo alle sortite offensive avversarie, senza però trovare il giusto pertugio. A fine primo tempo il parziale è di 1-1.

Dagli spogliatoi esce un Casarano più convinto e aggressivo. Minuto 7, sberla da fuori di Rodriguez, palla al lato di un soffio. Due minuti più tardi, è Schaeper a superarsi, disinnescando un bel calcio di punizione battuto dal solito Sansone. Al 18′ cross perfetto di Longhi, colpo di testa di Tascone di poco fuori.

Nel momento di maggiore sforzo delle serpi, arriva la doccia gelata. Minuto 26. Ripartenza perfetta dei padroni di casa, con Maione che la conclude nel migliore dei modi, regalando ai suoi il punto del 2-1.

I rossazzurri non ci stanno e tre minuti più trovano subito il gol del pareggio. Atteo viene strattonato in area, per il signor Tartarone di Frosinone non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dagli undici metri Rodriguez non sbaglia, trovando il suo secondo centro in campionato. A cinque dal termine, splendida azione manovrata del Casarano, Mincica mette dentro per l’accorrente El Ouazni che non ci arriva di un soffio. Nel finale di partite il cuore non basta, e dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio del giudice di gara, che consegna alle statistiche il primo pareggio in campionato per gli uomini di Feola.

IL TABELLINO

Portici, Stadio “San Ciro”

domenica 4 ottobre 2020, ore 15

2’giornata Campionato Serie D Girone H

PORTICI – CASARANO 2-2

RETI: 2’ pt Sansone (C), 17’ pt Carnevale (P), 25 st’ Maione (P), 30′ stRodriguez (Rig) (C)

PORTICI: Schaeper, Vitiello, Donnarumma, Nappo, Arpino (40’st Avella), Savarise, Carnevale (26’st Sorrentino G.), Illuminato (35′ st Del Gaudio), Maione, Grieco (13’st Marigliano), D’Acunto (21’ st De Luca). A disposizione: Santangelo, Mazza, De Martino, Sorrentino E.. All. Panico.

CASARANO: Guido, Onda, Pedicone, Tascone (26’ st Negro), Longhi, Mattera, Giacomarro (27’ st Atteo), Bruno, Rodriguez, Sansone (20’ st Mincica), Favetta (10’st El Ouazni). A disposizione: Guarnieri, Pagliai, Atteo, D’Andria, Galfano, Feola. All. Feola.

ARBITRO: Tartarone di Frosinone

NOTE: Ammoniti: Sansone (C), Grieco (P), Rodriguez (C), El Ouazni (C), Donnarumma (P)

QUI RISULTATI E CLASSIFICA