TARANTO – Due rigori di Lagzir e il Bitonto torna a casa con le mani in mano

Il derby Taranto-Bitonto va ai rossoblù. Gli ionici di mister Laterza realizzano due rigori e ottengono i primi tre punti stagionali tra le mura amiche, la rete di Sirri serve solo ad accorciare le distanze.

LA CRONACA – La prima frazione di gioco non regala tantissime emozioni, l’unica degna di nota è quella che porta al gol dei rossoblù: Acquadro ruba palla al 13’ e serve Serafino, il quale viene atterrato da Figliola. Lagzir si porta dagli undici metri e trasforma. Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero con i rossoblù avanti di una rete. Si rientra in campo e gli uomini di Laterza raddoppiano ancora su calcio di rigore: al 51’ Acquadro si procura un penalty per un fallo di mani di Di Modugno, trasforma ancora Lagzir. Reagisce il Bitonto, che accorcia subito le distanze: al 57’ Sirri con una bellissima punizione batte Sposito e porta il punteggio sul due a uno. Dopo una la reazione degli ospiti, i padroni di casa provano a riaffacciarsi in area di rigore: al 67’ Boccia crossa sulla testa di Acquadro che manda di poco a lato. Questa di fatti è l’ultima azione degna di nota, il Taranto fino al termine della gara gestisce e non soffre praticamente nulla. La contesa termina dopo cinque minuti di recupero, due ad uno in favore degli ionici. Domenica prossima la trasferta sul campo della Puteolana.

IL TABELLINO

Taranto, stadio Erasmo Iacovone

domenica 4 ottobre 2020, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata 2

TARANTO-BITONTO 2-1

RETI: 14 rig. e 52′ rig. Lagzir (T), 57′ Sirri (B)

TARANTO (4231): Sposito; Boccia, Guastamacchia, Rizzo, Caldore; Matute, Marsili; Lagzir (75’ Stracqualursi), Acquadro (73’ Falcone), Santarpia (68’Marino); Serafino (75’ Mastromonaco). Panchina: Stasi, Shehu, Giammaruco, La Gioia, Mariano. All. Laterza.

BITONTO (433): Figliola; Di Modugno, Petta (53’ Di Cecco), Sirri, Diop (56’ Caruso); Mariani, Capece, Piarulli (73’ Taurino); Palmisano (80’ Tedone), Lattanzio, Pepe (62’ Genchi). Panchina: Zinfollino, Dario, Zaccaria, Evangelista. All. Gigi Anaclerio (Ragno squalificato).

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli. Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo e Marco Giudice di Frosinone.

NOTE: ammoniti: Figliola (B), Sirri (B), Piarulli (B), Caldore (T), Di Cecco (B), Sposito (T)

