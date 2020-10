Termina con un pareggio per 2-2 la sfida che vedeva il Casarano affrontare il Portici in terra campana. Un punto che muove la classifica, ma che non può lasciare pienamente soddisfatti gli uomini di Feola. Pronti via ed il Casarano è subito in vantaggio. Minuto 2, lancio in profondità di Onda, Sansone raccoglie la sfera…