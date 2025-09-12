GALLIPOLI-UGENTO – Camacho regala il 1° round di Coppa alla squadra di Salvadore

Sconfitta di misura per l’Ugento nel vernissage di Coppa Italia di Eccellenza Pugliese. Finisce 1-0 a favore del Gallipoli l’andata del primo turno disputata sull’erba artificiale dell’“Antonio Bianco”. Un risultato che lascia di certo ancora aperta la pratica della qualificazione, ma che di certo non soddisfa la formazione allenata da David Di Michele.

Gli ospiti scendono in campo con un profondo turnover, il Gallipoli si affida a gran parte dei titolari. La prima vera occasione da gol, già al 5’, è di marca ugentina: su un calcio d’angolo dalla destra, Zappacosta colpisce di testa sul secondo palo e manca il bersaglio. Giocato sotto un sole estivo, il match vede salire di tono i locali, Trezza si disimpegna bene su un paio di conclusioni dal limite. Al minuto 36 è ancora Ugento, però. Schito lavora un ottimo pallone sulla destra, e serve per corsie centrali Rivadero, assist di quest’ultimo per l’accorrente Pettorossi che scarica il sinistro incrociando di poco fuori. La gara si decide in chiusura di prima frazione. Azione insistita del Gallipoli sul fronte destro d’attacco e assist per Camacho che sottoporta mette di piatto alle spalle di Trezza. E sul finire del tempo, l’estremo difensore respinge un’altra conclusione pericolosa.

La ripresa si apre coi locali che tengono palla, Di Michele ridisegna la formazione e col passare dei minuti l’Ugento si prende il proscenio. Catania si fa vedere con un colpo di testa di poco alto sulla traversa. Al 24’, una spizzata di Zanette libera Rivadero, il numero dieci si presenta in area di rigore da solo ma spara sul portiere in uscita. La pressione ospite è costante dalle parti dell’area avversaria, la conclusone velenosa di Albin Gomez costringe Menendez in angolo. Al 37’, arriva l’episodio che potrebbe cambiare la partita. Albin lavora la sfera in area di rigore e la mette al centro, evidente il tocco di mano di un avversario: è calcio di rigore, lo stesso 17 si presenta sul dischetto ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario che respinge il penalty. L’Ugento spinge, colleziona calci d’angolo ma il risultato non cambia più. Il passaggio del turno si deciderà il prossimo 25 settembre nel match di ritorno al Comunale di Ugento.

L’undici del presidente De Nuzzo, intanto, torna in campo già domenica: per la quarta giornata del torneo di Eccellenza, in cartellone la trasferta a Brindisi. Per il Gallipoli, derby casalingo contro il Brilla Campi.

(US Ugento Calcio)

—

IL TABELLINO

Gallipoli, stadio “A. Bianco”

giovedì 11.09.2025, ore 17

Coppa Italia Eccellenza Puglia 2025/26 – andata 1° t.

GALLIPOLI-UGENTO 1-0

RETI: 42′ pt Camacho

GALLIPOLI: Menendez, Marzio, Minnella (33’ st Sansò), Cardinale, Fernandes, Bonoha, Camacho (29’ st Magalhaes), Beitia, Della Rocca (23’ st Bertagnini), Gonzalez (41’ st Raia), Godoy (43’ st Carrozza). All. Salvadore.

UGENTO: Trezza, Fois, Boglic, Zappacosta, Grillo, Martinez (6’ st Albin Gomez), Schito (6’ st Crespino), Inguscio, Catania (19’ st Zanette), Rivadero (30’ st Regner), Pettorossi (6’ st Carrozzo). All. Di Michele.

ARBITRO: Carlo Sorrento di Brindisi.

