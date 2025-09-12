GALATINA-MAGLIE – Un gol di Conte segna il primo round di Coppa a favore della Toma

Arriva la prima vittoria stagionale per la Toma Maglie, che si impone di misura sul campo del Galatina nella gara d’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza Puglia. A decidere l’incontro è un colpo di testa vincente di Nicolò Conte al 55’, premiando una prestazione solida e in crescendo da parte della squadra di mister Alberto Giuliatto.

Nonostante una formazione rimaneggiata a causa delle assenze importanti di Galvez, Duarte, Fernandez e altri titolari, il Maglie è riuscito a schierare un undici competitivo e determinato. Esordio dal primo minuto per l’under Alberto Angelini, mentre Bah, schierato titolare, ha avuto più di un’occasione per mettersi in mostra anche in zona gol.

Il Galatina, orfano del tecnico dimissionario Vincenzo Mazzeo, ha presentato in panchina il nuovo allenatore Alessandro Longo, che ha cercato di dare subito un’impronta alla squadra. I padroni di casa hanno iniziato bene, mantenendo il possesso e rendendosi pericolosi su alcuni piazzati, ma senza riuscire a impensierire seriamente la retroguardia giallorossa.

Dopo un avvio timido, la Toma Maglie ha preso le misure e ha iniziato a macinare gioco, soprattutto con Sergio Diaz, protagonista di diverse incursioni fermate solo con interventi fallosi. Proprio da un’azione avviata dal numero 8 nasce il primo vero brivido per il Galatina: discesa sulla destra e traversone pericoloso che il portiere Lauretti neutralizza in uscita.

Il Maglie cresce con il passare dei minuti e, nella ripresa, scende in campo con un atteggiamento più aggressivo. Al 55’ arriva il meritato vantaggio: punizione dalla trequarti di Legari e perfetto stacco di Conte, che insacca alle spalle di Lauretti e firma lo 0-1.

Dopo il gol, i giallorossi si compattano e gestiscono bene le sortite offensive dei padroni di casa, che provano a reagire ma sbattono ripetutamente contro l’attenta difesa ospite. Ottime le prove di Cimino, decisivo in più di un’occasione, e di Castellaneta, autore di un importante salvataggio nel finale.

Nei minuti conclusivi, il Maglie va vicino al raddoppio con Alfarano, ma è ancora Lauretti a tenere in vita il Galatina. Nonostante il forcing finale dei biancostellati, il risultato non cambia.

Triplice fischio e prima, pesante vittoria per la Toma Maglie, che mette un’importante ipoteca sulla qualificazione al turno successivo in attesa della gara di ritorno. Domenica, per la squadra di Giuliatto, arriva subito un altro impegno impegnativo: la trasferta a Ugento per il match di campionato contro la neopromossa Taurisano. Per il Galatina, invece, trasferta sul campo dello Spinazzola.

IL TABELLINO

Galatina, stadio “P. Specchia”

giovedì 11.09.2025, ore 16.30

Coppa Italia Eccellenza Puglia 2025/26 – andata 1° t.

GALATINA-TOMA MAGLIE 0-1

RETI: 55′ Conte

GALATINA: Lauretti; Giglio, Liquori (65’ Arnesano), Signore, Monteduro (63’ Vigliotti), Valentini, Dell’Anna, Trofo (65’ Maraschio), Piccinno (75’ Martano), Castrì (79’ Oliveros), Avvantaggiato. A disp.: Russo, Colao, Mauro, Miglietta. All. Alessandro Longo

TOMA MAGLIE: Cimino, Angelini (46’ Guevara), Amato, Ongania, Conte (78’ Mazzei), Legari (76’ Martina), Castellaneta, Diaz, De Luca (46’ Cariddi), Bah (86’ Bellanova), Alfarano. A disp.: Carretta, Cafaro, Oltremarini, Urso. All. Alberto Giuliatto.

ARBITRO: Lombardo sez. Brindisi.

