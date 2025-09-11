ECCELLENZA – Coppa Italia, andata primo turno: i risultati

Successi per Gallipoli e Maglie nell’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza 2025/26.

Un gol di Conte è sufficiente al Maglie per passare sul campo del Galatina; vittoria di misura anche per il Gallipoli sull’Ugento, gol di Camacho. Pari a reti bianche tra Taurisano e Racale ma anche tra Taranto e Brindisi; pari con gol, invece, tra Brilla Campi e Novoli. Il quadro completo dei risultati:

Foggia Incedit-Canosa 0-3

17′, 48′ e 62′ Aguilera

N. Spinazzola-Bisceglie 1-2

2′ Senè (B), 12′ Taccogna (B), 49′ Colamesta (S)

V. Mola-Polimnia 3-1

10′ e 35′ Quarta (M), 83′ Buonsante (P), 90′ Capobianco (M)

Atl. Acquaviva-S. Massafra 1-0

69′ Fernandez

Brilla Campi-Novoli 1-1

20′ Vantaggiato (BC), 43′ Quarta rig. (N)

Galatina-A. Toma Maglie 0-1

55′ Conte

Gallipoli-Ugento 1-0

41′ Camacho

Taurisano-Racale 0-0

Gare di ritorno tra due settimane a campi invertiti.